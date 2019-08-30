把超商當自家冰箱 計程車運將狂灌啤酒處拘役6日

2019-08-30 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



39歲張姓計程車司機今年6月22日因天氣熱到爆，直接到超商竊取冰箱內1瓶啤酒，狂灌後不過癮，約1小時後重返超商，又偷了另瓶啤酒，得手後離去，經超商店員發現後報警處理，經歸仁警分局調閱監視器，張還來不及喝第二瓶啤酒，警方已循線將他逮捕到案，台南地院認張犯兩起竊盜罪，各處拘役4日，應執行拘役6日，可易科罰金。經換算，張貪杯的結果，得付出6000元代價。

判決指出，張因公共危險案件，經台南地院判處有期徒刑6月確定，並於今年6月20日易科罰金執行完畢，未料，事隔2天，他再度貪杯而行竊被逮，來不及飲用啤酒則還給店家。

據調查，張去年11月21日凌晨2時30分許至2時45分，在台南市一KTV處，飲用啤酒3瓶後，竟未待體內酒精成分退卻，隨即於3時許，駕駛計程車，行經東區時，為警攔檢查獲，經測得其吐氣所含酒精濃度達每公升1.14毫克，經檢警依公共危險罪起訴。

台南地院審酌，張為圖己利，任意竊取他人所有財物，侵害他人的財產權，所為實在不應該。同時，考量張犯罪動機、目的、手段均為徒手竊取、所竊得財物的價值，及衡酌其素行、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀，認應執行拘役6日，可易科罰金，可上訴。

張所行竊啤酒每瓶41元，經換算易科罰金達6000元，約可買146瓶，民眾聞訊後認為，張鬼迷心竅想白吃白喝，實在划不來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 張姓計程車運將貪杯偷啤酒喝，台南地院認張犯竊盜罪，應執行拘役6日，可上訴。圖／本報資料照片 分享 facebook

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