影／台南再傳校園性侵 教育局社會局警方都強調已盡責

2019-08-30 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市某國小10歲男童「小明」的新住民母親，今天指控張姓中年男子兩年前在學校廁所性侵兒子，且還有5名男童遭性侵或猥褻，沒想到張嫌今年6月16日又到校園、附近超商猥褻兒子，她報案後竟然隔天又到校園犯案，要求校方提供警方監視器畫面竟然遭拒，然後嫌犯25日又已交保。

教育局副局長王崑源除承諾追究校方行政責任，也表示會針對相關學生輔導，該校全面清查有無類似狀況，要求張男可能出沒學校加強人員管制。社會局長黃志中表示，20日接獲通報，就報請檢方，啟動心理輔導，目前輔導3人。警方則表示，檢警偵辦過程不公開，目前不清楚張某下落，日後如果有新事證，警方就會繼續偵辦，若校方通報張某進入校園，警方也會前往調查。

男童家長質疑，因為校方不作為，嫌犯不但一再犯案，還恐嚇被害人不能報案，校方得知市議員林燕祝受理她陳情，竟還要她不要再找民意代表。

受理報案的市議員林燕祝指出，受害者都是單親、隔代教養與新住民、寄養家庭家庭，張嫌都是用食物與手機引誘被害孩子，學生都叫他「大叔」，而這位「大叔」竟然「還能參加該校的校外教學」。

教育局對此表示，經查張某是自行開車跟著校車，自稱是因「乾兒子」要求，才跟著前往，當時並無任何異常狀況。

林燕祝說，她提供警方5名受害人，校方就只提供3人，還認一個男學生當「乾兒子」、嫌犯竟還「每周帶這個單親家庭的乾兒子回家過夜」，教育局似乎要掩蓋真相、不通報乾兒子給警方，社會局也未掌握被害人狀況。

林燕祝指出，6月19日楊姓家長報案性侵，警方通報檢察官，沒想到20日「狼叔」還在校園抱小朋友上下其手，被埋伏的家長當場逮獲，更沒想到即時遭收押，8月25號又已交保，現在更能隨時出沒校園，家長實在太害怕，才跑來陳情。