高潞告時力保立委 台北地院判敗訴

2019-08-30 14:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林孟潔 ／台北報導



遭到時代力量開除黨籍的立委高潞.以用。 本報資料照片 分享 facebook

遭到時代力量開除黨籍的立委高潞・以用，8月11日到法院聲請假處分，提出確認黨員資格存在訴訟。台北地方法院認為，高潞循黨內救濟程序提申訴，尚未有結果，高潞黨員資格仍存在，故駁回高潞的請求，判她敗訴。

高潞・以用的國會助理遭涉嫌非法取得400萬綠能補助，時代力量紀律委員會8月6日決議開除黨籍，原來的不分區立委由台大經濟系教授鄭秀玲遞補。

高潞・以用為保住立委資格和黨籍，同時循黨內救濟與司法訴訟兩種程序，8月11日到台北地方法院聲請定暫時狀態假處分，提出確認黨員資格存在訴訟。