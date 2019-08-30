高雄女童燙傷疑家暴 母同居人中刀死亡排除他殺

2019-08-30 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄5歲女童疑遭家暴，母親的蘇姓同居人在警方通知查詢案情後，卻中刀陳屍租處。檢警勘查案發租屋及死因，發覺蘇姓男子左胸6刀斃命，房間無遭侵入跡象，已排除他殺可能，將遺體交由蘇母及哥哥善後，但女童受傷原因仍待深入調查。

38歲的蘇姓男子8月28日陳屍高雄市林園區租處，檢警勘查房屋，發覺窗戶反鎖，房門是唯一的出入口，也已反鎖，是密閉空間，屋內沒打鬥痕跡；相驗蘇的死因時，發現他左胸共有6處刀傷，深淺不一，臟器也外露，且根據傷痕穿刺狀況，正好是蘇姓男子能以右手持刀刺入的穿刺傷，檢警因此才排除他殺可能。

據了解，8月26日上午8點女童由母親帶到醫院看診，下體、腹部、手臂、大腿疑被熱水燙傷，醫護人員及社工懷疑遭虐待，通報高雄市社會局處理，警方27日接獲報案，曾向蘇姓男子及女童母親初步瞭解女童受傷原因，28日上午11點，警方曾聯繫到蘇姓男子，請他接受警詢，蘇也答應，不料，後來就沒再打通蘇的電話，女童母親也一再打電話、傳訊息，也聯絡不到蘇姓男子。警方與女童母親回到他們租處，才發現蘇左胸中刀，已經氣絕。