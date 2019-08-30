酒駕肇事致死人數大增 上半年81死已達去年八成

2019-08-30 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



酒駕新制今年7月上路，根據警政署統計，酒駕新制上路後，光7月就取締酒駕8546件，並移送4849件；不過若是酒駕肇事致死案件來看，今年的酒駕件數較往年高出許多，今年1到7月，酒駕致死件數已高達77件，死亡人數81人，較去年同期比較，整整高出近一倍。

根據警政署資料，2016年的酒駕肇事死亡人數有95件102人、2017年有85件87人、2018年有96件100人；過去3年的件數與死亡人數雖有增減但沒有明顯變化。

但今年1到7月，酒駕件數就來到77件81人，不但較去年同期1到7月的47件49人高出近一倍，上半年的死亡人數已達去年全年8成；即使酒駕大執法通過後，今年7月酒駕肇事死亡有6件6人，也比去年7月2件2人來得多。

警方指出，其實與去年、前年同期相較，以7月來說，酒駕取締件數其實已經降低，例如2017年的酒駕取締件數為9265件、2018年為9144件，今年7月則取締8546件；警方認為酒駕案件雖有下降，但坦承降幅有限。

警政署指出，今年7月1日到3日規劃全國同步取締酒駕大執法，並強調酒駕零容忍，另外每個月都將規劃全國同步取締酒駕勤務至少2次，要求各警察機關每月同步實施4次以上專案勤務，並視轄區特性及治安狀況，增加規劃勤務部署，並強化機動巡邏攔檢。

基層警員指出，其實現在幾乎每天都有酒駕取締勤務，即使沒有設置攔檢點，但巡邏警員都被要求隨時注意是否有酒駕狀況，換句話說，以警力勤務規劃來說，目前已經是規劃到相當大的極限，但就還是有民眾要以身試法，拿命開玩笑酒駕，警方也相當無奈。

警方表示，酒駕肇事防制涉及法規訂定、教育宣導、工程改善與執法取締等面向，根本不是單一由警察執法取締就能完全改善，縣市政府首長應重視酒駕肇事防制工作及瞭解酒駕衍生的嚴重性，透過道安會報機制統合行政資源，同時積極以宣傳、教育改變國人酒駕文化，從他律轉為自律，讓民眾徹底了解酒駕造成的危害，否則就算警察全部上街抓酒駕，仍會有民眾酒後駕車。 桃園邱男日前酒駕開貨車，失控高速撞擊路邊車輛，再波及正在打掃的環保志工，釀3死3傷意外。本報資料照 分享 facebook

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康