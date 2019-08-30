影／開學日台南又傳校園性侵 狼叔涉多次性侵多名男童

2019-08-30 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



今天開學日，台南市某國小10歲男童「小明」的新住民母親上午指控，兒子兩年前就被張姓中年男子在學校廁所性侵，且還有5名男童遭性侵或猥褻，沒想到張嫌6月16日又到校園大榕樹下性侵、20日傍晚在附近超商猥褻，她報案後張嫌竟然隔天又到校園犯案，她要求提供監視器畫面，竟然遭拒 ；今天男童母親泣訴教育單位坐視，甚至害她因心力交瘁流產，當場下跪請教育局提供監視器畫面。

受理報案的市議員林燕祝指出，受害者都是單親、隔代教養與新住民、寄養家庭家庭，張嫌都是用食物與手機引誘被害孩子，學生都叫他「大叔」。

林燕祝說，她提供警方5名受害人，校方就只提供3人，還認一個男學生當「乾兒子」、嫌犯竟還「每周帶這個單親家庭的乾兒子回家過夜」，教育局似乎要掩蓋真相、不通報乾兒子給警方，社會局也未掌握被害人狀況。

林燕祝指出，6月19日楊姓家長報案性侵，警方通報檢察官，沒想到20日「狼叔」還在校園抱小朋友上下其手，被埋伏的家長當場逮獲，更沒想到即時遭收押，8月25號又已交保，現在更能隨時出沒校園，家長實在太害怕，才跑來陳情。

社會局長黃志中表示，20日接獲通報，就報請檢方，啟動心理輔導，目前輔導3人。教育局副局長王崑源指出，經查校方通報並未延遲，監視畫面因14日後就覆蓋，未留存畫面，是否有行政責任會納入究責。

教育局在被害男童母親還在說明時，就發出新聞稿，強調這件「校外人士性侵學生事件，學校有依法通報，後續會協助檢調進行偵辦」。

新聞稿內容如下：有關8月30日議員召開記者會針對本市某校發生校外人士性侵害學生事件，質疑學校涉有隱匿情事案，教育局表示，本案因一方為校外人士，非屬校園性別平等事件，校方在知悉後已依法進行社政通報及校安通報，並提供校內通報管道，啟動校內輔導機制及檢視校園安全防護配套措施，後續也會配合檢調作業協助偵辦，若查證屬實，也請檢方能從重量刑，杜絕不法。

教育局表示，本案係今年6月下旬，經家長到校表示其子女有遭校外人士性侵害事件，因一方為校外人士，依性別平等教育法之規定，非屬校園性平事件，但教育局仍要求學校依「三不一有」(不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即罰) 原則辦理，另針對疑似被害人部分，校方於第一時間亦初步就和行為人有接觸可能之學生進行了解，另考量性侵害事件事涉當事人隱私且具高敏感度，又適逢暑假，已請輔諮中心及學校在開學後在不影響校內氛圍及保護學生隱私情況下，立即就其他學生進行第二階段清查，以確認還有無其他被害人。

針對校方之行政疏失責任，教育局也已進行調查，認為學校在校園安全的作為中還有檢討空間，後續會做必要的懲處。