親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

嘉義民雄歹徒嗆同歸於盡！警請示檢方是否攻堅

香港酒店房價暴跌每晚不到300元台幣 業者嘆:前所未見

影／開學日台南又傳校園性侵 狼叔涉多次性侵多名男童

2019-08-30 12:07聯合報 記者周宗禎╱即時報導

今天開學日，台南市某國小10歲男童「小明」的新住民母親上午指控，兒子兩年前就被張姓中年男子在學校廁所性侵，且還有5名男童遭性侵或猥褻，沒想到張嫌6月16日又到校園大榕樹下性侵、20日傍晚在附近超商猥褻，她報案後張嫌竟然隔天又到校園犯案，她要求提供監視器畫面，竟然遭拒 ；今天男童母親泣訴教育單位坐視，甚至害她因心力交瘁流產，當場下跪請教育局提供監視器畫面。

受理報案的市議員林燕祝指出，受害者都是單親、隔代教養與新住民、寄養家庭家庭，張嫌都是用食物與手機引誘被害孩子，學生都叫他「大叔」。

林燕祝說，她提供警方5名受害人，校方就只提供3人，還認一個男學生當「乾兒子」、嫌犯竟還「每周帶這個單親家庭的乾兒子回家過夜」，教育局似乎要掩蓋真相、不通報乾兒子給警方，社會局也未掌握被害人狀況。

林燕祝指出，6月19日楊姓家長報案性侵，警方通報檢察官，沒想到20日「狼叔」還在校園抱小朋友上下其手，被埋伏的家長當場逮獲，更沒想到即時遭收押，8月25號又已交保，現在更能隨時出沒校園，家長實在太害怕，才跑來陳情。

社會局長黃志中表示，20日接獲通報，就報請檢方，啟動心理輔導，目前輔導3人。教育局副局長王崑源指出，經查校方通報並未延遲，監視畫面因14日後就覆蓋，未留存畫面，是否有行政責任會納入究責。

教育局在被害男童母親還在說明時，就發出新聞稿，強調這件「校外人士性侵學生事件，學校有依法通報，後續會協助檢調進行偵辦」。

新聞稿內容如下：有關8月30日議員召開記者會針對本市某校發生校外人士性侵害學生事件，質疑學校涉有隱匿情事案，教育局表示，本案因一方為校外人士，非屬校園性別平等事件，校方在知悉後已依法進行社政通報及校安通報，並提供校內通報管道，啟動校內輔導機制及檢視校園安全防護配套措施，後續也會配合檢調作業協助偵辦，若查證屬實，也請檢方能從重量刑，杜絕不法。

教育局表示，本案係今年6月下旬，經家長到校表示其子女有遭校外人士性侵害事件，因一方為校外人士，依性別平等教育法之規定，非屬校園性平事件，但教育局仍要求學校依「三不一有」(不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即罰) 原則辦理，另針對疑似被害人部分，校方於第一時間亦初步就和行為人有接觸可能之學生進行了解，另考量性侵害事件事涉當事人隱私且具高敏感度，又適逢暑假，已請輔諮中心及學校在開學後在不影響校內氛圍及保護學生隱私情況下，立即就其他學生進行第二階段清查，以確認還有無其他被害人。

針對校方之行政疏失責任，教育局也已進行調查，認為學校在校園安全的作為中還有檢討空間，後續會做必要的懲處。

教育局表示，本案家長舉報當天，警方即逮捕疑似行為人並進行偵訊，針對疑似行為人對學生的傷害行為，教育局也深惡痛絕，因此籲請警方針對本案能深入調查，若查證屬實，也希望能從重量刑，予以嚴懲，以杜絕不法，教育局也會要求學校全力協助檢調進行偵辦。針對被害學生除有社會局進行心理諮商外，已要求輔諮中心及學校進行專業輔導，同時要求學校加強檢視、落實巡查制度與性平教育，做好學生保護工作。

男童驗傷內容。記者周宗禎/攝影
男童驗傷內容。記者周宗禎/攝影
分享
男童驗傷內容。記者周宗禎/攝影
男童驗傷內容。記者周宗禎/攝影
分享
男童因連月心力交瘁流產。記者周宗禎/攝影
男童因連月心力交瘁流產。記者周宗禎/攝影
分享
男童母親向官員下跪，要求提供完整監視畫面。記者周宗禎/攝影
男童母親向官員下跪，要求提供完整監視畫面。記者周宗禎/攝影
分享
男童母親悲從中來。記者周宗禎/攝影
男童母親悲從中來。記者周宗禎/攝影
分享

教育局性侵

相關新聞

員工裝冷氣摔死 張淑晶不想賠182萬提再審失敗

2019-08-30 12:03

1歲兒子面前割頸殺死老婆 他抄佛經懺悔判無期徒刑定讞

2019-08-30 11:30

酒駕肇事致死人數大增 上半年81死已達去年八成

2019-08-30 12:17

高雄女童燙傷疑家暴 母同居人中刀死亡排除他殺

2019-08-30 12:53

畫眉卻遭櫃姐手誤戳眼 她眼傷病變怒索賠

2019-08-30 11:48

媒體稱她「天道盟大哥女人」 張淑晶：害我爸想安樂死

2019-08-30 11:47

護理之家住不到一個月 六旬嬤吃早餐竟被麵筋噎死

2019-08-30 11:45

台科大教授鄭明淵涉詐研究費 否認犯罪遭起訴

2019-08-30 10:38

爛醉倒地呼氣值破表 他喊冤有找代駕獲不起訴

2019-08-30 10:38

被時力開除黨籍 高潞．以用想保黨員和立委資格敗訴

2019-08-30 09:39

獨／酒駕男躲查緝自撞 車變火球不治 警挨告不起訴

2019-08-29 23:50

酒駕男自撞亡 追車兩警不起訴

2019-08-29 23:34

違建套房火災釀傷亡 房東過失致死起訴

2019-08-29 20:07

中秋節前傳捷報 海關緝獲滿櫃私菸

2019-08-29 18:25

台北分署再拍「碧璽寶石」 達底價一半即可收藏

2019-08-29 18:10

警方報案電話系統有漏洞 民眾個資險外流

2019-08-29 18:09

財產申報不實挨罰20萬元 許志堅上訴不合法敗訴確定

2019-08-29 17:19

影／違規工廠如不定時炸彈 埔心橡膠廠大火危及農田

2019-08-29 17:13

他領錢摔到粉碎性骨折 玉山銀行違法掛鐵鍊要賠34萬元

2019-08-29 15:22

總統教育獎得主清大資工女猝死 靈修老師遭判刑6月

2019-08-29 14:51

「吃香喝辣不還錢」遭評「爛人」 評論者無罪確定

2019-08-29 14:42

酒醉男急診保護室放火 燒醫院未遂遭判2年徒刑

2019-08-29 13:58

與妻子二度結婚 5年同房共枕3夜法官判離

2019-08-29 13:47

反駁不實指控 一芳創辦人控告「台北惡棍」

2019-08-29 13:06

大創供應商控黃偉哲代辦假證詐3千萬 罪嫌不足獲不起訴

2019-08-29 12:29

雲林員警涉六合彩賭博 被記2大過免職

2019-08-29 11:37

「公示送達」亂象百出 法官：司法院應統一作法

2019-08-29 11:23

雲林、彰化3警涉貪聲押獲准 收賄金額仍清查中

2019-08-29 11:11

泡牛奶粉假冒鮮羊奶 「小叮噹」業者夫婦判刑沒收千萬

2019-08-29 11:09

被告是專業？ 吳子嘉因小三案被起訴若再敗將9戰9敗

2019-08-29 11:08

警史汙點「周人蔘」案未了 張德星更七審判5年6月

2019-08-29 10:36

車輛故障標誌應具反光性 他卻放紙箱、雨鞋致車禍被訴

2019-08-29 10:27

「錢不夠付嗎」被惹毛 男刺超商店員改殺人未遂重判

2019-08-29 10:22

偷拍與未成年女友性愛影片 男大生判刑6月並賠15萬

2019-08-29 10:05

爆料韓國瑜有小三？ 吳子嘉未合理查證涉誹謗今遭起訴

2019-08-29 09:58

嗆警「干你屁事」遭送辦 檢方諷自我輕賤但無不法

2019-08-29 09:42

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12
看更多

熱門文章

新北市國小校園傳啪啪聲 多人輪番當眾狂甩少女巴掌

2019-08-29 23:14

影╱科技廠女工遭氫氟酸噴濺雙腳 12小時後宣告不治

2019-08-29 15:05

總統教育獎得主清大資工女猝死 靈修老師遭判刑6月

2019-08-29 14:51

「菸斗從下體掉出來」 少女上廁所驚覺被繼父性侵

2019-08-29 19:36

正妹奈良餵鹿遭圍咬裙 網友笑：這鹿是老司機

2019-08-30 09:55

2名蒙面歹徒持槍 洗劫高雄澄清湖豪宅女屋主逃逸無蹤

2019-08-29 17:52

連冷氣都買不起！老婦貧病交加 全裸避暑慘死沙發上

2019-08-29 20:42

影／警列隊悲喊「定岳任務結束」 殉職警大體移靈

2019-08-29 13:27

被砍直播主吳小哲左腳恐截肢 吳父：嫌犯比畜生還不如

2019-08-29 13:15

直播主吳小哲遭打斷手腳 包龍星直播團：賢哥做了不好的示範

2019-08-29 14:08

影／嘉義民雄傳槍響、擲爆裂物 警方出動長槍圍捕中

2019-08-30 10:11

長興化工董座住家遇搶 赴警局要求警察陪同返家

2019-08-29 20:25

影╱汐止警員殉職 傳警界盼「翻盤」聲押嫌犯 檢：不符要件

2019-08-29 17:30

「穿這樣合法嗎？」一組早餐店正妹照 網友跪求地址

2019-08-29 21:12

台大女生宿舍一女學生墜樓 無呼吸心跳送醫急救

2019-08-30 08:30

正妹人妻幫友油漆新家 夫「出賣」美腿照後訂單湧入

2019-08-29 20:49

「蝕骨水」威力大 消防員救護都不敢大意

2019-08-29 17:55

疑開過交流道倒車 賓士車遭撞成廢鐵駕駛亡

2019-08-30 11:35

薛定岳殉職 女友淚崩發文：5萬就交保？把男朋友還給我

2019-08-29 22:40

罕病女奮進考取台大「想想能做什麼就好」 今墜樓身亡

2019-08-30 11:19

半夜開鎖價格加倍 鎖匠到場一看「修到好不收錢」

2019-08-29 13:38

縱火燒屋搶未熄火車 火爆男又揮舞開山刀被押了

2019-08-29 17:15

公司下令上班不准騎重機 大樓保全聽了原因很崩潰

2019-08-29 15:59

化工老董豪宅遭蒙面賊搜刮 董娘臥病逃過一劫

2019-08-29 20:47

與妻子二度結婚 5年同房共枕3夜法官判離

2019-08-29 13:47

不平靜的農曆7月最後一天 彰化縣2家工廠毀於無名火

2019-08-30 00:39

他領錢摔到粉碎性骨折 玉山銀行違法掛鐵鍊要賠34萬元

2019-08-29 15:22

「很對不起這位警察」 造成汐止警殉職的王嫌首度道歉

2019-08-30 11:29

影／違規工廠如不定時炸彈 埔心橡膠廠大火危及農田

2019-08-29 17:13

一個員警之死！葉毓蘭：拿軍購、前瞻1% 當警察的靠山

2019-08-29 15:48

警車壞都要自己修 基層怒：安全都沒保障如何追犯人

2019-08-29 20:50

180正妹買早餐被酸「高的不聰明」 男客人還扯吳宗憲下水

2019-08-29 17:26

頭份納骨塔敦親睦鄰計畫 里長：自導自演想讓案子通過

2019-08-29 13:27

西湖暗夜傳巨響嚇壞鄉民 竟查無異狀原因不明

2019-08-30 10:00

影／歹徒丟爆裂物又開槍 霹靂小組到場包圍對峙

2019-08-30 11:20

影／歹徒嗆聲同歸於盡！警方請示檢方是否攻堅

2019-08-30 12:28

小孩玩迴轉壽司、媽媽下秒放回 網友崩潰：誰還敢吃

2019-08-29 14:27

妙齡妹嗑火鍋雨衣包緊緊 網笑：去異味順便排汗減肥

2019-08-29 21:40

懷孕去妹妹喜宴遭拒 她怒批迷信但網友曝恐怖下場

2019-08-29 15:52

警追車殉職嫌限制住居 警政署：無法接受

2019-08-29 17:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top