員工裝冷氣摔死 張淑晶不想賠182萬提再審失敗

2019-08-30 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



女房東張淑晶租賃糾紛不斷，她在中興國際開發公司擔任業務主管期間，派廖姓員工到她房子裝設冷氣機鐵架，卻沒提供安全帽、安全繩等防護裝備，廖踩破老舊雨遮摔死，張淑晶刑事部分判刑7月定讞；民事部分，高等法院判中興公司應賠償207萬元職災補償確定，而張淑晶應連帶賠償182萬9779萬元確定，但她不服提再審，高院今駁回再審之訴。

張淑晶。本報資料照片 分享 facebook

張淑晶2014年3月15日指派廖姓員工(57歲)、賴姓男子到她新莊區的租屋處安裝冷氣，廖踩踏雨遮要裝設鐵架時，因雨遮老舊、年久失修而破裂崩塌，廖從2樓墜地，頭部多處骨折及出血，送醫急救3天宣告不治。意外發生後2天，新北市勞動檢查處通知停工，但張、黃仍偷偷施工。

廖的子女提告主張，父親受僱於中興公司從事冷氣裝修，裝設冷氣室外機的現場，並未提供符合安全標準的防墜設備，中興公司、黃鐸和張淑晶應連帶賠償醫療費、喪葬費和慰撫金473萬元；中興應另依勞動基準法規定給付職災補償。

一審判中興公司應賠270萬元職災補償；侵權行為部分，中興公司、黃鐸、張淑晶連帶賠償183萬3019元；二審認為，黃鐸、張淑晶為公司負責人，對工作場所的設備和勞工有管理、監督、指揮權責，但意外現場沒有護欄、護蓋或安全網，也沒督促勞工確實使用安全帶、安全帽等防護具，害廖死亡，確實應該負責。

高院審酌各方要件，廢棄部分判決，改判中興賠償207萬職災補償，中興、黃鐸和張淑晶連帶賠償部分，也改為賠償182萬9779元。