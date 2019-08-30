畫眉卻遭櫃姐手誤戳眼 她眼傷病變怒索賠

2019-08-30 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市李姓婦人前年3月到設櫃新光三越的化妝品專櫃選購畫眉筆，並接受林姓櫃姐操筆示範。沒想到服務過程中，林姓櫃姐不小心將手指插入李婦右眼，李婦疼痛難耐，當天便就近前往附近眼科看診，確診為「外傷性右眼結膜局部發炎」，又因長期無法治癒，演變為「右眼外傷性病變」。李婦怒提告求償，高雄地方法院判化妝品公司、林姓櫃姐連帶賠償20萬餘元。

李婦指控林姓櫃姐當時心急推銷其他商品，示範畫眉過程才心不在焉，意外將手指插入她右眼。雖經長達2年的追蹤治療，但李婦眼傷已病變，「每天早上睡醒都會刺痛」，李婦陳稱，還得長期仰賴眼藥水才能減緩刺痛，視力更可能因此提早退化，向化妝品公司、林姓櫃姐索賠醫療費、精神慰撫金共60萬9120元。

然而，化妝品公司抗辯，結膜炎可分為細菌性、病毒性、過敏性結膜炎等樣態，李婦右眼結膜局部發炎並不侷限外力撞擊、接觸所致，她也無法舉證眼傷與商品或櫃姐服務有相當因果關係。林姓櫃姐則撇清，「她的眼部病變不是我造成的」。

業經高雄地方法院審理，李婦前年3月8日下午前往百貨公司專櫃，在林姓櫃姐接待下選購眉筆，隨後至附近眼科就診，其右眼診斷出因外傷引起的局部結膜炎；隔日，李婦就不滿地向化妝品公司客訴林姓櫃姐服務。法官以經驗法則來判斷，認為李婦右眼結膜局部發炎是林姓櫃姐舉動所致，還算合理；況且，化妝品公司、林姓櫃姐也無法再證明李婦外傷是其他原因所造成。

從眼科診所函覆相關診斷證明，法官認定李婦右眼外傷性病變原因，應是外傷性右眼結膜局部發炎長期無法治癒所致。