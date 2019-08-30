護理之家住不到一個月 六旬嬤吃早餐竟被麵筋噎死

2019-08-30 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



蔣姓婦人去年7月入住台中市烏日區一家精神護理之家，陳姓照護員將早餐混合藥物餵食蔣，造成蔣吐出食物，但陳員停止餵食、轉到他處服務其他住民事務，造成蔣喉頭因一塊3乘2公分大的麵筋噎住，送醫前已無呼吸心跳。台中地檢署今依過失致死罪起訴陳女。

起訴書指出，蔣姓婦人(61歲)去年7月23日入住烏日區一家精神護理之家，8月16日早上7點40分，有躁鬱症的蔣婦由陳姓照護員(36歲)負責餵食早餐，陳將蔣的藥物與早餐混在一起餵食，蔣將食物混和藥物吐出，陳見蔣不願進食，便離開協助餵食其他住民。

陳女3、5分鐘後回來，發現蔣婦呼吸困難、身體呈現僵直抽蓄狀態，緊急將蔣婦送醫治療，但蔣到院前已無呼吸心跳，院方急救插管仍於9點18分宣告不治。

陳女是該家精神護理之家負責人，陳女證稱，當天早餐是吃粥、炒蛋、青菜、豆棗、麵筋等配料，否認有過失犯行，且說當時沒有注意到死者是否將東西全部吐出來，她看到蔣僵直抽蓄時，沒有想到是噎住。

檢察官審酌，陳女具備護理師資格，卻沒察覺蔣婦遭異物噎住，沒有第一時間應變急救，僅送澄清平等醫院急救，蔣到院前已無呼吸心跳。