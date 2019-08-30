1歲兒子面前割頸殺死老婆 他抄佛經懺悔判無期徒刑定讞

2019-08-30 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子王中佑去年懷疑妻子外遇要求離婚，情緒失控拿美工刀割妻子頸部，見妻子妹妹出面阻止也不罷手，怕妻子沒「死透」，再拿美工刀猛力劃妻子的雙手手腕。一、二審均依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院駁上訴定讞。

王中佑。本報資料照片 分享 facebook

王不滿妻子2017年底經常回娘家住，隔年初又要求回娘家長住，還提出離婚；他2017年1月發現妻子購買保險套的發票，心生懷疑妻子外遇才要離婚，隔天下班衝到妻子娘家，翻找妻子包包發現有旅館住宿發票和避孕藥盒，又看見妻子手機中有親暱對話。

王盛怒之下叫醒在睡覺的妻子，先將妻子拉到房間外質問，再用手掐住妻子頸部，從二樓拖到一樓餐廳，拿出美工刀猛刺、切割妻子脖子。他見妻子妹妹抱著自己兒子下樓阻止，並向外求援，先威脅不准報警或叫救護車，再用手掐住妻子妹妹頸部。

王最後見鄰居走近查看，只好罷手逃離現場，但他看見妻子爬行倒臥樓梯口，擔心妻子還活著，再拿美工刀用力割劃妻子雙手手腕，並反鎖木門阻止他人進入救人；待警消人員到場破門而入，發現王妻已因頸部刀傷，多條血管斷裂，出血性休克死亡。

王坦承犯行，法官認為他案發時不顧妻子痛苦掙扎爬行，也不顧年幼的兒子在一旁，動手殺妻造成損害無法彌補，但考量他始終坦承犯罪，且沒有前科，在押期間抄寫佛經懺悔，認為他並非窮兇極惡之徒，若入監矯正有再社會化的可能。

一審判決指出，死者家屬請求判死刑，稍嫌過重，因此判王無期徒刑，褫奪公權終身；二審維持一審判決，最高法院駁回上訴，全案定讞。