「很對不起這位警察」 造成汐止警殉職的王嫌首度道歉

2019-08-30 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市王姓男子不服新北市汐止警分局警員薛定岳攔查，造成薛員騎機車追捕時摔車，頭撞道路分隔島死亡。王男籌不出保釋金，檢方諭知限制住居獲釋，引發議論。今天上午11點，王男到百福派出所簽到，在記者不斷追問要不要道歉？王男才吐出「我不是故意，不知道會發生這種事情，很對不起這位警員，真的很對不起他」，隨即快步離開。

「很對不起這位警察」， 造成汐止警殉職王姓嫌犯道歉。記者游明煌／攝影 分享 facebook

王姓男子今天上午從住處離開後，在上午11點到達百福派出所簽到，被記者包圍，他從進入派出所到簽完名步出，不管記者怎麼問都不發一語，後來被記者堵住去路，問他要不要趁這個機會向死者員警道歉？不然良心會安嗎？王男這時才說，「我不是故意，不知道會發生這種事情，很對不起這位警員，真的很對不起他」，隨即快步離開，沒有再說話。

新北市長侯友宜昨晚發臉書，指對因追毒犯不幸殉職的新北市汐止分局員警薛定岳，該嫌犯因交不出5萬交保金而改限制住居，「這個裁定實在讓人不解」、「令人無法接受」，裁定「怎麼對得起英勇奮戰的薛員警」？