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爛醉倒地呼氣值破表 他喊冤有找代駕獲不起訴

2019-08-30 10:38聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園蘇姓男子今年1月3日喝了12瓶啤酒，涉嫌酒駕騎車上路自撞路邊車輛，整個人倒在地上意識模糊，抽血換算呼氣值高達每公升1.64毫克，但蘇堅稱有找人代駕騎機車載他，對方肇事後就跑走，檢方認為，本件無監視器、目擊證人，不能僅因蘇酒測值高就認定他酒駕，偵結予以不起訴處分。

酒測攔查示意圖。圖／報系資料照
酒測攔查示意圖。圖／報系資料照
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警方查，蘇（33歲）當晚喝了12瓶啤酒後仍騎車上路，晚上9點多擦撞停在路邊的1輛轎車，但蘇意識模糊，送醫抽血檢測換算呼氣值高達每公升1.64毫克，依公共危險罪嫌送辦。 

檢方訊時，蘇坦承有喝酒，但堅決否認酒駕，辯稱請代駕騎車載他，以當時狀況不可能自己騎車，不過代駕肇事後就跑走了。

遭撞車主則說，車子停在路邊被撞，事後聽路人說有聽到碰一聲，就有1個人走掉；到場處理賴姓警員則表示，到場時見蘇已經躺在地上，附近的人也不知道他是誰，且蘇已經失去意識，經救護車送醫抽血檢驗，換算他呼氣值達每公升1.64毫克，應該是無法騎車。

檢方認為，蘇血液中酒精濃度為329.7mg／dL，換算呼氣值為每公升1.64毫克，依文獻報告，呼氣酒精濃度超過每公升1.5毫克，其行為表現為呆滯木僵、昏睡迷醉，若超過每公升2毫克，則呼吸中樞麻痺、接近死亡。

由此可知，蘇肇事時已經達爛醉昏睡狀態，另根據他自稱喝酒地點，距離事故地點距離約4.6公里，開車需要7分鐘，以他當時狀態能否自行騎車上路，實在可疑，加上本件沒有監視器畫面能證實，難以因為他醉倒在現場，就斷然認定有酒駕。

檢方指出，本件不得僅以蘇酒精濃度超過法定標準，就直接認定他涉犯公共危險罪嫌，加上查無其他積極證據，偵結予以不起訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕事故救護車

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