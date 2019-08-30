台科大教授鄭明淵涉詐研究費 否認犯罪遭起訴

2019-08-30 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台灣科技大學營建工程系特聘教授鄭明淵，遭檢舉於2006年至2017年間，利用長期受政府機構委託研究計畫案機會，以假單據詐領研究費、以研究助理當人頭詐領薪資，不法金額約4000萬元。台北地檢署考量鄭未完全認罪，今依詐欺等罪將他起訴，其餘多名涉案廠商及學生則分別予以緩起訴。

鄭明淵是美國德州大學奧斯汀分校土木工程博士，專長地理資訊系統、營建自動化與電子商務、資訊管理系統、營建業流程再造、人工智慧、營建知識管理等。

檢調前年接獲檢舉，指鄭明淵涉嫌長期利用受政府單位委託研究計畫案機會，請多家廠商配合開立假發票不實核銷，事後製作不實核銷帳證，藉此詐領研究補助款、業務費，且款項多被中飽私囊。

此外，鄭被控以學生當人頭向科技部請領研究助理等經費，要求其研究助理將戶頭薪資提領出來，藉口交給他重新分配，再逼學生在薪資單據上簽章，薪水卻落入鄭口袋。有學生指控，依據研究計畫編列薪資，月薪應為6000至8000元不等，但助理實際只拿一半，其餘都被鄭要求提領交付。

去年4月10日，檢調兵分5路搜索鄭男台科大研究室及其住處，並約談鄭及廠商和學生助理等共10人到案。11凌晨諭令鄭明淵以200萬元交保候傳併限制出境。

據悉，鄭否認侵吞款項，辯稱並沒任何款項進入私人口袋，要求學生將領得的薪資繳回，是因研究生人數眾多，並非每位都有機會獲聘擔任助理；申請研究計畫案時程不一，為使每位參與研究生均能取得應有報酬，才會在學生開會達成共識後重新均分。檢方不採信其辯詞，今依法起訴。