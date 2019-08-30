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被時力除名 高潞．以用想保黨員和立委資格今敗訴

2019-08-30 09:39聯合報 記者林孟潔╱即時報導

立委高潞・以用的助理被控利用職務之便申請經濟部補助，違反利益迴避原則，她被時代力量除名，為求保住黨籍、不分區立委資格，她本月11日到法院聲請假處分，並提出確認黨員資格存在訴訟。台北地方法院認為，高潞循黨內救濟程序提申訴尚未有結果，因此高潞黨員資格仍存在，故駁回高潞的請求，判她敗訴。

高潞・以用。本報資料照片
高潞・以用。本報資料照片
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高潞國會助理遭涉嫌非法取得400萬綠能補助，時代力量紀律委員會本月6日決議開除高潞的黨籍，並宣布高潞的不分區立委空缺，將由台大經濟系教授鄭秀玲遞補。高潞也在同月8日宣布解編國會辦公室，並批評時代力量懲處不符合比例原則和正常程序。

高潞為保住立委資格和黨籍，同時循「黨內救濟」與「司法訴訟」兩種程序，本月11日到台北地方法院聲請定暫時狀態假處分，並提出確認黨員資格存在訴訟。

高潞當時也發生聲明指出，依據時力規章規定，黨紀處分自紀律委員會所作裁決確定當天起算，且黨紀處分書必須做成書面並向受處分人完成送達，才具備效力。

不過自紀律委員會決議後卻遲遲未收到相關文件，另黨章也保障受處分人有20天申訴期間，因此她會依「時代力量黨章」、「時代力量紀律裁決規章」與「立法委員行為法」、「政黨法」、「人民團體法」以及「憲法」，所賦予的法定救濟權利，尋求救濟管道。

時代力量高潞‧以用2020選舉2020不分區立委

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