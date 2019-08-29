獨／酒駕男躲查緝自撞 車變火球不治 警挨告不起訴

2019-08-29 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



賴姓男子今年6月凌晨酒駕躲避警方追緝，開車高速行駛自撞變電箱，整台車直接變成火球，賴爬出車外送醫，因內出血嚴重不治，導致當時追捕的兩名員警涉嫌過失致死罪，讓其中一人差點放棄從警念頭；新竹地檢署偵查終結，認為兩名員警認真執法，追緝行為符合法律規定，處分不起訴。

新竹市警察局第一分局兩名員警今年6月13日凌晨3點多執行巡邏勤務，駕駛巡邏車行經市區延平路三段，發現賴男駕駛小客車行經該路段對向車道，違規跨越雙黃線行駛，幾乎快擦撞到對向車道機車。

兩名員警研判賴男形跡可疑，深怕賴繼續危險駕駛車輛，會危害到其他用路人，便將巡邏車迴轉，自後方追緝，並鳴笛廣播要求賴停車。

警方追賴男至延平路二段，賴男為了躲避追緝，跨越分向限制線違規超車，兩名員警在車內表示「不追了」，隨即關閉警笛並將車速放慢，停止追蹤，不料7秒後賴就失控自撞路邊變電箱，整輛車瞬間陷入火海，賴雖爬出車外，被救護員送醫急救，仍宣告不治。

案件發生後，兩名員警因涉嫌過失致死罪遭到調查，雖然警界各級長官都給予支持，但訴訟法律的過程仍另兩名員警身心俱疲，其中一人剛從警校畢業就在值勤時出大事，沉重的心理壓力讓他一度想辭職。

檢方調查，兩名員警否認涉犯過失致死罪嫌，稱賴男危險駕駛幾乎撞到機車，為避免賴繼續危險駕駛造成危害，才會追蹤攔停。另外，賴男自撞送醫後，抽血測試血液酒精濃度達0.18，確實酒駕。