酒駕男自撞亡 追車兩警不起訴

賴男駕車失控自撞路邊變電箱，整輛車變成火球。圖／新竹市消防局提供 分享 facebook

賴姓男子今年六月酒駕規避警方追緝，開車高速行駛卻自撞變電箱起火，爬出車外仍送醫不治。追捕他的新竹市兩名員警被控過失致死罪嫌，其中一名剛從警校畢業的警員，因壓力大差點放棄從警；不過，新竹地檢署認為兩員警執法、追緝行為符合法律規定，日前處分不起訴。

檢方認為，賴自撞送醫後，血液酒精濃度達○點一八，確實酒駕；因賴不服警方取締，兩名員警依法認真執行而追蹤欲攔停稽查，追蹤行為符合法律規定，縱使賴因警方自後方追蹤而導致緊張失控撞車，仍難以將其歸咎於員警。

新竹逃避攔查自撞致死導致員警被調查，新北員警騎機車追車殉職，員警該不該追可疑對象，引發議論。其實「績效不重要，活著退休才是一切」早成資深員警最常提醒新進員警的一句話。

一名刑事小隊長說，追車風險高，警察及犯嫌都可能出車禍，甚至傷及無辜民眾，事後要面對訴訟及鉅額賠償，不過年輕員警血氣方剛，充滿正義感，希望強勢執法打擊犯罪，這是兩難問題，也是警察的悲哀。

「追緝、追車是結果論，也是雙面刃！」基層員警認為，成功攔停嫌犯查獲槍毒，立刻就有績效、成為英雄，若攔查過程中不幸造成傷亡，幸運的員警生命無礙，後續卻要面對刑責、賠償事宜，不幸的可能殉職，造成家屬一輩子心裡的痛。

新竹市警方指出，嫌犯為躲避警方追緝，加速逃逸造成傷亡的案件愈來愈多，案件發生後，應以優先通報，進行攔截圍捕為原則，尤其以員警自身安全為優先考量。

法界人士指出，警察執法強調比例原則，事件當下，警察往往僅有數秒鐘思考處置作為，這已大幅超過警察本身具備的能力，政府應拿出有力的作為來修法與改革，給予警察及社會一個明確解釋，讓法律當警察的後盾，不能只靠各縣市警察局長官片面解釋與提醒，對警察毫無保障。