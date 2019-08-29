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台中調查單位首創喝下午茶 在咖啡廳召開反賄選記者會

2019-08-29 19:54聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

調查局航業調查處、台中市調查處、中部機動工作站等單位，為迎接即將屆臨的91記者節，今天在裕元花園酒店溫莎咖啡廳舉辦記者節媒體聯茶敘，與媒體共享下午茶；並針對明年初總統副總統及立委選舉召開記者會，強調賄選、境外資金介選、以及假訊息列為三大工作重點，呼籲民眾勇於檢舉賄選，最高檢舉獎金為新台幣1500萬元。

調查單位很低調、默默辦案，對國人而言，始終存著神秘感，調查局台中市單位為更接近民意，及大力打擊賄選，去年召開「反賄選」記者會，並由調查員擔任解說員，帶媒體參訪數位採證室、靶場、及測謊室，讓媒體了解他們的作業情形。

今年更進一步，在91記者節前與媒體共享下午茶，席中探討調查單位與媒體發布新聞的作法與觀念，並分享最近查緝各類案件，以及未來查察方向與重點，增近情誼。

調查局航業調查處長彭家慶、調查局台中市調查處長蔡新堯、調查局中部機動工作站主任陳孝昌等，下午召開記者會，指出法務部「第15屆總統副總統及第10屆立委選舉查察工作綱領」揭示三大工作重點為賄選、境外資金介選、及假訊息察察。

調查單位已全面啟動選舉查察機制，提前規劃部署成立「二合一選舉查察專案」、「假訊息防制中心」及「加強辦理地下通匯案件專案」，舉辦各項專精講習、機動調派查賄人力、分析掌握異常資金流動、提高偵辦假訊息及境外資金介選等。

為鼓勵民眾檢舉不法，提昇全民主動「反賄選」效能，調查局航業調查處等將強化全民宣導，特製作6個「反賄選」短片，讓民眾了解「鼓勵檢舉賄選要點，檢舉賄選獎金高達1500萬元，及相關身分保密措施。

讓明年選舉達到「選民拒絕賄選」、「候選人不想、不用、不能、不敢賄選」，並積極查察境外勢力招攬國人免費旅遊、參訪或提供落地招待等方式幫助候選人賄選，及直接或間接透過台商金援方式，支持特定政黨、政治社團或候選人。

播完宣導「反賄選」短片後，彭家慶、蔡新堯、陳孝昌等人與媒體在溫莎咖啡廳喝下午茶，增進情誼。

調查局航業調查處長彭家慶（圖右）、調查局中部機動工作站主任陳孝昌（圖左）在裕園花...
調查局航業調查處長彭家慶（圖右）、調查局中部機動工作站主任陳孝昌（圖左）在裕園花園酒店召開反賄選記者會，與媒體共享下午茶。 記者白錫鏗／攝影
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調查局航業調查處長彭家慶、調查局台中市調查處長蔡新堯、調查局中部機動工作站主任陳...
調查局航業調查處長彭家慶、調查局台中市調查處長蔡新堯、調查局中部機動工作站主任陳孝昌等，下午在裕園花園酒店召開反賄選記者會。 記者白錫鏗／攝影
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調查局航業調查處長彭家慶、調查局台中市調查處長蔡新堯、調查局中部機動工作站主任陳...
調查局航業調查處長彭家慶、調查局台中市調查處長蔡新堯、調查局中部機動工作站主任陳孝昌等，下午在裕園花園酒店召開反賄選記者會。 記者白錫鏗／攝影
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