調查局全台大掃蕩農地非法使用案 約談40人

2019-08-29 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



調查局昨天動員新北市調查處等13個外勤處站，出動上百名調查官，在北、中、南、東等地查緝農地非法使用、違法經營露營區、經濟農場、非法佔用國有地、濫墾山坡地、破壞水土保持、傾倒有毒廢棄物及盜賣林木等案件，搜索業者營業處所16地點，約談40人到案。

調查局指出，另有民眾利用合法掩護非法方式，以出口樟木名義，於報關物品中夾帶盜採38袋牛樟木，總計19236公斤銷往大陸地區。

據調查，新北市五股地區群聚式長期竊佔國土搭建廠房經營事業、停放工程機具、堆放油桶及事業廢棄物，面積高達35354平方公尺，相當於3個標準棒球場大； 另有桃園民眾違法於山坡地整地破壞水土，闢建宮廟，違法開發面積相當1個足球場，嚴重影響生態環境。

調查顯示，桃園市、嘉義縣有3處業者於特定農牧用地、河川地違法闢建露營區，面積達11971平方公尺，招攬民眾前往消費住宿；桃園市、台南市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣等地業者，大規模於農地傾倒事業廢棄物、農地非法移作他用或工廠排放廢水，違規經營面積達242007平方公尺。

高雄市、南投縣河川區域不肖業者，大規模以合法掩護非法方式盜採砂石，並佔據國土地堆置砂石，妨礙河道暢通，面積達492960平方公尺。

南投地區有業者竊佔國有地並破壞水土保持，違法開發經營經濟農場、闢建果（茶）園，長期賺取龐大不法利益，合計面積達36126平方公尺，相當3個標準棒球場大。