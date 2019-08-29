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財產申報不實挨罰20萬元 許志堅上訴不合法敗訴確定

2019-08-29 17:19聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

新北市前副市長許志堅被監察院查獲未據實申報，置於兒子帳戶存款及價值21萬多元的蕭邦表，遭依違反公職人員財產申報法裁罰20萬元。許不服提告抗罰，一審敗訴後又上訴，但台北高等行政法院認為他沒具體指摘原判決如何違背法令之處，上訴為不合法，裁定駁回確定。

裁定指出，許志堅於2012年擔任新北市副市長期間，遭監察院查獲故意未據實申報借用兒子許士耘帳戶存放自己125萬6000元存款、價值21萬6750元的蕭邦錶，共147萬2750元。監察院認定許志堅有故意隱匿財產而不實申報，2017年12月8日依違反公職人員財產申報法裁罰20萬元。

許志堅不服提告抗罰，台北地方法院行政訴訟庭判許敗訴；許不服上訴，主張帳戶內款項自己沒支配管理、運用之權，一審未詳加調查釐清，就認定他為借用並作為收受收受業者周麗惠存入款項之用，且周麗惠贈與蕭邦錶是基於生日祝福及人際交往的回禮。

二審指出，原審已就相關爭點經雙方為相當之攻擊防禦方法及主張答辯，並無許志堅上訴主張的違反行政訴訟法規定，至於其餘上訴理由，無非是個人歧異之法律見解，非具體指摘原判決如何違背法令之處，上訴為不合法，因此駁回上訴，不得抗告。

監察院財產申報

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