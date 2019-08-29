父聽聞女兒被猥褻 不問原因直接痛毆少年遭判刑

2019-08-29 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



新北市汐止區一對林姓父子，聽聞女兒在松山車站遭林姓少年猥褻，沒問清楚原因，就把少年強拉到汽車烤漆場，徒手、持木棍痛打少年。士林地方法院依照強制罪、傷害罪，判有期徒刑9月，可易科罰金27萬元。

判決指出，從事粗工的林父育有1子3女，聽聞女兒遭到林姓少年猥褻，前年9月18日晚上7時許，叫兒子打電話約少年到檳榔攤見面，少年8時許搭計程車到場，遭父子強拉下車，直接拉進一旁的汽車烤漆場，長達20分鐘，林父沒問原因直接開打，持木棍還拳打腳踢毆傷少年。

林父辯稱，當天只是推少年的背，否認強拉，且辯稱沒有綑綁少年，否認妨害自由罪行。少年供稱，在烤漆廠內被猛打，當時有喊「報警」，當下沒有逃跑的想法和行為，只想先保護好頭部，被打完後，被告「叫我自己走出去」。

警察到庭證稱，林父當日沒有提到打少年，只是一直說女兒在松山車站可能遭猥褻，請求幫忙處理，事後少年離開現場到派出所才說被打。經醫院驗傷，少年右肩舺骨骨折、頸部、雙上肢、胸腹及臉部挫傷。