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香港民陣召集人岑子杰 29日中午遭蒙面人襲擊

影／違規工廠如不定時炸大 埔心橡膠廠大火危及農田

2019-08-29 17:13聯合報 記者林敬家╱即時報導

埔心鄉一家專門做鞋墊、鞋底工廠今天凌晨3點多發生火警，負責人在睡夢中被火警警報器驚醒，因火勢猛烈，直到下午消防人員還在現場處理殘火，今天中部空氣擴散不佳，又加上這場大火，環保局提醒居民外出戴口罩，員林、埔心民眾也最好關好門窗。

工廠燃燒面積約500多坪，火勢一發不可收拾，外鄉鎮遠遠就可看到黑煙瀰漫，環保局指出，橡膠燃燒後會釋放出有毒物質「戴奧辛」，落塵可能隨著風向四處飄散，清晨已派出空氣品質監測車下風處1500公尺的明聖國小活動中心前廣場進行監測，也有人工採樣做戴奧辛監測，至少位持續24小時，該工廠原物料使用量未達需要申請空汙許可，環保局並未列管。

今天有多所學校返校日，有員林市內學生中午返家，眼睛感到不適紅腫，環保局提醒民眾今天中部空氣擴散不佳，目前風勢屬西南風，員林、埔心民眾最好關好門窗，持續到傍晚都要小心防範空汙。環保局將依據消防局火場鑑定報告，釐清是否有人為疏失，若有人為疏失，將依《空汙法》第32條處10萬至500萬罰鍰。

負責人今天凌晨在睡夢中被警報聲吵起，懷疑是電線走火，消防局指出，負責人雖第一時間拉消防栓水線緊急搶救，但因有大量橡膠原物料，火勢一發不可收拾，消防隊到場時廠區已全面燃燒。

由於該工廠周邊都是農地，埔心公所調查，工廠位在都市計畫區外，民國88年已合法向公所申請農舍，但自行加蓋作為工廠，該廠沒有申請臨時工廠登記，屬違規工廠。

埔心鄉長張乘瑜說，該區域原本要做農地重劃，內政部已核可，但在地反對聲浪大因此停擺，該廠過去就有民眾檢舉燃燒廢棄物，附近農民也向公所陳情，他認為，中小企業雖為在地創造就業機會，但違規工廠為節省成本占用農地，這對合法工廠不公平，也像不定時炸彈，縣府接獲違建工廠檢舉案件仍由公所查報，開立查報單，業者不諒解，鄉鎮公所夾在中間也很無奈。

埔心橡膠工廠火勢一發不可收拾。記者林敬家／翻攝
埔心橡膠工廠火勢一發不可收拾。記者林敬家／翻攝
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埔心橡膠工廠火勢猛烈。記者林敬家／翻攝
埔心橡膠工廠火勢猛烈。記者林敬家／翻攝
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埔心橡膠工廠火勢猛烈，消防人員直到下午還在現場處理。記者林敬家／翻攝
埔心橡膠工廠火勢猛烈，消防人員直到下午還在現場處理。記者林敬家／翻攝
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農地戴奧辛

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