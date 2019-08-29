影／違規工廠如不定時炸大 埔心橡膠廠大火危及農田

2019-08-29 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



埔心鄉一家專門做鞋墊、鞋底工廠今天凌晨3點多發生火警，負責人在睡夢中被火警警報器驚醒，因火勢猛烈，直到下午消防人員還在現場處理殘火，今天中部空氣擴散不佳，又加上這場大火，環保局提醒居民外出戴口罩，員林、埔心民眾也最好關好門窗。

工廠燃燒面積約500多坪，火勢一發不可收拾，外鄉鎮遠遠就可看到黑煙瀰漫，環保局指出，橡膠燃燒後會釋放出有毒物質「戴奧辛」，落塵可能隨著風向四處飄散，清晨已派出空氣品質監測車下風處1500公尺的明聖國小活動中心前廣場進行監測，也有人工採樣做戴奧辛監測，至少位持續24小時，該工廠原物料使用量未達需要申請空汙許可，環保局並未列管。

今天有多所學校返校日，有員林市內學生中午返家，眼睛感到不適紅腫，環保局提醒民眾今天中部空氣擴散不佳，目前風勢屬西南風，員林、埔心民眾最好關好門窗，持續到傍晚都要小心防範空汙。環保局將依據消防局火場鑑定報告，釐清是否有人為疏失，若有人為疏失，將依《空汙法》第32條處10萬至500萬罰鍰。

負責人今天凌晨在睡夢中被警報聲吵起，懷疑是電線走火，消防局指出，負責人雖第一時間拉消防栓水線緊急搶救，但因有大量橡膠原物料，火勢一發不可收拾，消防隊到場時廠區已全面燃燒。

由於該工廠周邊都是農地，埔心公所調查，工廠位在都市計畫區外，民國88年已合法向公所申請農舍，但自行加蓋作為工廠，該廠沒有申請臨時工廠登記，屬違規工廠。