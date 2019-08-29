他領錢摔到粉碎性骨折 玉山銀行違法掛鐵鍊要賠34萬元

2019-08-29 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



朱姓男子去年到桃園市玉山銀行某分行領錢時，不慎被銀行架設的鐵鍊絆倒，摔到粉碎性骨折，他認為銀行違法提告要求賠償，台北地方法院判玉山銀行應賠償他34萬餘元，可上訴。

朱提告主張，他去年5月29日傍晚到桃園玉山銀行領錢，行經ATM外空地時，被銀行架設的鐵樁、鐵鍊絆倒，導致他重摔在地，手肘脫臼、全身多處骨折、擦挫傷等。他認為，銀行現場沒有任何警告標示或防護措施，管理上有所疏失，要求銀行賠償醫藥費、交通費、看護費、精神慰撫金等，共132萬餘元。

玉山銀行抗辯，公司承租空地是作為客戶臨時停車地點，在銀行營業時間結束後，會以鐵樁、鐵鍊和三角錐圍起來，周邊也有多個「注意安全」的反光警告標示，提醒行人注意安全，銀行也有保留暢通的行走空間，但朱捨棄通道不行，卻執意冒風險跨越鐵鍊，無視警告標示，難認公司有何過失。

法院認為，依照桃園市政府建管處、桃園警分局函文內容，認定該空地因為土地使用分區管制，不得劃設停車空間，也不能設置鐵鍊等妨害交通的物品，銀行已經違反建築法、道路交通管理處罰條例等，因此不採信銀行說詞，認為朱請求賠償有理由。