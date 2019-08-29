總統教育獎得主清大資工女猝死 靈修老師遭判刑6月

2019-08-29 14:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



曾獲總統教育獎的清大資工系女子莊靜潔2016年3月21日在靈修處猝死，檢方查出靈修老師鄭玉梅、鄭宛汝姐妹及曾姓友人，對她實施「仁神術」等民俗療法，拖到隔天清晨才送醫；檢方認定，鄭等3人對莊作無效照護，未立刻通報119，依過失致死起訴，法院今依過失致死罪判3人均6個月徒刑。

莊靜潔國中時因罹患黃斑病病嚴重影響視力，但靠著刻苦學習考上清華大學資工系，就學期間還獲頒總統教育獎，並曾出書四處演講；但莊猝死後家屬對3人提告，桃園地檢起初以難認鄭等未立即送醫，與莊死亡有因果關係，前年8月處分不起訴，經家屬提再議高檢署發回續行偵查。

檢方查出，莊當天下午身體不適，在曾女（31歲）陪同下到鄭玉梅（43歲）、鄭宛汝（38歲）住處，由鄭等人實施民俗療法「仁神術」並使用氫氧機，號稱可以發揮自體療癒能力。

但途中莊不斷嘔吐、翻身，最後失去呼吸且身體冰冷，鄭等人卻未立即報案叫救護車，反而拖到隔天清晨才將她送醫，但莊早已因代謝性休克、心因性死亡。

檢方訊時，鄭玉梅、鄭宛汝供稱說，莊靜潔10年前就來靈修，幾乎每天都會來打坐、瑜珈，當晚8點多莊傳Line說自己身體不舒服，在同學沒同下來到場打坐，她們只替莊做能量按摩穴點，沒有侵入性及藥物治療，凌晨莊開始腹痛、嘔吐，臉色發白，有協助送醫認為沒有延誤。

檢方解剖認定，莊是心肌炎致死，且出現心臟擴大、肺水腫等典型症狀，加上身上無外傷、毒物反應，但事發當天傍晚莊身體不適，就有出現上吐下瀉情形，已經無法自行走路及言語，呈現「代謝性昏迷」狀態。