「吃香喝辣不還錢」遭評「爛人」 評論者無罪確定

2019-08-29 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



廖姓女子的母親向八里農會貸款179萬元讓兩名劉姓友人周轉，但兩人沒還錢，廖女在臉書上張貼兩人照片，並寫下「還能夠在端午節飛出國到香港去吃香喝辣，孩子都有在工作賺錢了，拜託你們還錢可以嗎？」林姓網友推文回應「爛人」，遭兩人控告公然侮辱。桃園地院認為「爛人」一詞不能去脈絡化來看，判林無罪，高等法院駁回檢方上訴確定。

林姓男子2016年間上臉書，看到廖姓友人的貼文，訴苦他們家遭人積欠179萬元，但債務人卻還出國吃香喝辣，便推文寫下「爛人」。遭點名欠錢的兩名劉姓債務人認為名譽受損，控林公然侮辱。

本案源自廖姓女子在臉書個人頁面張貼出兩名劉姓債務人出遊的照片，並標註其中一女的英文姓名，寫下「看到媽媽因為信任朋友好心幫忙卻再次受到欺騙及傷害！兩年多前我媽太善良，向八里農會貸款179 萬替朋友解圍，今年八月到期需全數還清，但對方到目前沒有提出任何還錢計劃！甚至避不見面！媽媽心急如焚，爸爸也即將退休，卻還要替朋友背債？欠了我們179萬的家庭，還能夠在端午節飛出國到香港去吃香喝辣，孩子都有在工作賺錢了，拜託你們還錢可以嗎？」

桃園地院調查，廖母與兩名告訴人簽有借款單據、備忘錄，可見林是在看了廖女的文章後而留言，這是對事件的主觀評論，不是無端嘲笑、謾罵兩人，何況雙方又不認識，就算他用「爛人」來描述，也不能單把「爛人」抽離來看。桃院認為林的「意見表達」屬合理評論範疇，不到以刑事處罰來箝制的程度。

檢察官認為林姓網友只簡短留言「爛人」，沒有多加表達認知，屬無端、抽象謾罵，提上訴。高院審理時，林覺得「欠錢不還很糟糕」，加上他也有被欠錢的經驗，感同身受，才會在文章下方回應「爛人」。

高院認為人民的言論自由受憲法保障，林發言目的不是要損害兩人名譽，就算用語尖酸刻薄，也沒超越評論界限，認定檢方上訴無理由，林無罪確定。