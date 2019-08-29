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酒醉男急診保護室放火 燒醫院未遂遭判2年徒刑

2019-08-29 13:58聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

33歲何姓男子去年被送到在三軍總醫院北投分院（俗稱的818醫院），酒醉後竟在急診室保護室用火柴點火燒醫院。士林地方法院日前審結，依放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪，判處有期徒刑2年。全案可上訴。

患有輕度智力障礙的何男，去年1月17日何因家暴問題，遭萬華區公所送到818醫院，在急診室前灌下啤酒，當日下午2點11分許，在急診室保護室用火柴點燃床上的枕頭套，緊接著把枕頭套丟倒地面助長火勢，醫院竄出濃煙，幸好火勢撲滅，無人員傷亡。

何男辯稱，撿起地上火柴就在玩火，「點一點就燒起來了，然後就往旁邊丟，審理時還供稱，在家偶爾會在煙灰缸裡點火，會自己熄滅，知道此動作容易引起火災。辯護人稱，何男智力低於常人，且精神狀況不佳，無遇見會產生大範圍燃燒，行為僅為過失。

法官勘驗監視器畫面，何點火後，沒有想辦法熄火，反而把起火的枕套、易燃的枕頭丟到地板，助長火勢，待火勢延燒至保護室內牆壁後，仍僅留在現場觀看，無任何滅火舉動，認定何故意放火。

根據火災原因調查鑑定顯示，起火原因是人為縱火，火勢延燒到急診室樓觀區和保護室，天花板、牆面、地板受煙燻黑，金屬床架、防撞保護墊受熱燒熔，但周圍水泥及鐵皮牆面尚存，火勢未波及其他房間、建築物，尚未到達燒毀程度。

何男的精神鑑定顯示，何有重度酒精使用障礙症及酒精中毒，案發當日起床後即喝酒，11點45分抵達醫院，又在急診前喝下500 毫升的啤酒，進入保護室時應已酒醉，2小時後要求如廁，經護理評估情緒穩定，不像進入保護室前易怒易變，推測可能已酒精代謝，不料在如廁後的10分鐘內點火犯案，評估當時辨識能力及控制能力應顯著減低。

法院痛批，曾擔任消防替代役的何，在醫院內點火，稍有差池，將有不特定多數病患、家屬及醫護人員無辜受害，危害公共安全非輕，不足引人同情。

合議庭審酌，何所犯法條是最輕法定本刑7年以上之罪，又有不能安全駕駛致交通危險前科，符合累犯要件，需加重其刑，且已依照未遂、精神狀態顯著減低等減刑，難認還有情堪憫恕。全案依照放火燒燬現有人所在之建築物未遂罪，判處有期徒刑2年。全案可上訴。

北投818醫院去年遭病患放火燒醫院，所幸火勢撲滅，無人傷亡。圖／本報資料照片
北投818醫院去年遭病患放火燒醫院，所幸火勢撲滅，無人傷亡。圖／本報資料照片
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何姓男子用火柴點火燒醫院，遭判2年徒刑。圖／本報資料照片
何姓男子用火柴點火燒醫院，遭判2年徒刑。圖／本報資料照片
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