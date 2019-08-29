與妻子二度結婚 5年同房共枕3夜法官判離

2019-08-29 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



劉姓男子與蔡姓女子離婚後又重拾感情，只是兩人再婚5年卻只同房共枕3夜，其餘時間蔡女都不見人影，之後劉男患肺癌，蔡女也不照顧他，讓劉男心灰意冷，向法院訴請離婚；新竹地院審理終結，認為兩人關係難以修復，判准離婚。

劉男主張，他和蔡女20年前曾離婚，直到5年前又再婚，但蔡女卻成為「最熟悉的陌生人」，不但三天兩頭不回家，也不煮飯，5年來只同房共枕3夜，夫妻有名無實。劉男說，他因肺腺癌要到醫院化療，住院期間蔡女卻只來探望過1次，幾乎都由親友照料，妻子都不關心。劉男說，他有給蔡女信用卡作為家用，家裡的電費、瓦斯費都是銀行扣款，他已經無法跟蔡女繼續走下去，請求法官准許離婚。

蔡女卻說，劉男確實有給信用卡，但她都用在家用上，而且劉男也不和家人互動，也沒告知要化療住院。之後劉男化療時她有去醫院探望過一次，對方卻說不用陪，可以自理，加上劉男睡覺會打呼，她有睡眠障礙，兩人才未同房睡，她並不想離婚。

劉男的兒子則稱，蔡女不回家是去公廟祈求保佑劉男病情好轉，只是劉男都不跟家人說化療時間，導致家人沒辦法每次都配合，家人都不知道劉男要住院。