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反駁不實指控 一芳創辦人控告「台北惡棍」

2019-08-29 13:06聯合報 記者余采瀅╱即時報導

一芳水果茶在微博發表支持「一國兩制」，引發部分台灣消費者抵制，不少台灣加盟主直嘆「業績腰斬」；臉書粉絲網頁「台北惡棍」更在網路質疑其茶葉及芋頭來源不明。墨力國際股份有限公司今日舉行記者會澄清，強調一芳水果茶100%使用台灣茶葉及大甲芋頭。

臉書粉絲網頁「台北惡棍」多日在臉書PO文質疑墨力國際沒有自己的茶廠、中央廚房，茶葉與罐頭水果都是委外代工；並指號稱天然的一芳，卻用「化工」粉圓還加防腐劑，一芳水果茶配合的茶葉商跟芋頭進口商，多次進口農藥超標產品。

墨力國際股份有限公司表示，近日有心人士在網路上，針對一芳水果茶及母公司墨力集團進行抹黑造謠，使用假資料及剪貼資料誤導民眾，損傷公司及品牌名譽，創辦人柯梓凱已經針對臉書粉絲網頁「台北惡棍」向豐東派出所備案提告。

墨力國際公司副總劉曜州說，該公司一年多來採購台灣茶葉及芋頭等農產品達5千多公噸，一芳使用的茶葉及芋頭皆來自台灣這片土地，茶葉供應商在南投有穩定契作的茶農，大甲也有穩定契作的芋農，非網路上指稱的越南芋頭，產量皆足以供應一芳門市使用。

劉曜州強調，一芳使用的粉圓主成分為樹薯澱粉及水，考量食用安全及風味穩定，添加微量食品添加物，成分及用量皆符合衛生單位規定。一芳茶葉也定期送交第三方檢驗農藥殘留，結果均合法合規。

台中及彰化的加盟業者今天也到場聲援，業者表示，一國兩制事件爆發後，業績慘跌剩3成，外送飲料時曾被說「誰這麼不愛國叫一芳」。另一名業者說，業績掉了一半，但最近配合公司推出「買一送一」促銷，業績確實有回升。

墨力國際股份有限公司副總劉曜州提出證明，強調一芳水果茶100%使用台灣茶葉及大甲...
墨力國際股份有限公司副總劉曜州提出證明，強調一芳水果茶100%使用台灣茶葉及大甲芋頭。記者余采瀅／攝影
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一芳水果茶。記者余采瀅／攝影
一芳水果茶。記者余采瀅／攝影
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墨力國際股份有限公司今日舉行記者會澄清，強調一芳水果茶100%使用台灣茶葉及大甲...
墨力國際股份有限公司今日舉行記者會澄清，強調一芳水果茶100%使用台灣茶葉及大甲芋頭。記者余采瀅／攝影
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一芳一國兩制

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