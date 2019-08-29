反駁不實指控 一芳創辦人控告「台北惡棍」

2019-08-29 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



一芳水果茶在微博發表支持「一國兩制」，引發部分台灣消費者抵制，不少台灣加盟主直嘆「業績腰斬」；臉書粉絲網頁「台北惡棍」更在網路質疑其茶葉及芋頭來源不明。墨力國際股份有限公司今日舉行記者會澄清，強調一芳水果茶100%使用台灣茶葉及大甲芋頭。

臉書粉絲網頁「台北惡棍」多日在臉書PO文質疑墨力國際沒有自己的茶廠、中央廚房，茶葉與罐頭水果都是委外代工；並指號稱天然的一芳，卻用「化工」粉圓還加防腐劑，一芳水果茶配合的茶葉商跟芋頭進口商，多次進口農藥超標產品。

墨力國際股份有限公司表示，近日有心人士在網路上，針對一芳水果茶及母公司墨力集團進行抹黑造謠，使用假資料及剪貼資料誤導民眾，損傷公司及品牌名譽，創辦人柯梓凱已經針對臉書粉絲網頁「台北惡棍」向豐東派出所備案提告。

墨力國際公司副總劉曜州說，該公司一年多來採購台灣茶葉及芋頭等農產品達5千多公噸，一芳使用的茶葉及芋頭皆來自台灣這片土地，茶葉供應商在南投有穩定契作的茶農，大甲也有穩定契作的芋農，非網路上指稱的越南芋頭，產量皆足以供應一芳門市使用。

劉曜州強調，一芳使用的粉圓主成分為樹薯澱粉及水，考量食用安全及風味穩定，添加微量食品添加物，成分及用量皆符合衛生單位規定。一芳茶葉也定期送交第三方檢驗農藥殘留，結果均合法合規。