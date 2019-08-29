大創供應商控黃偉哲代辦假證詐3千萬 罪嫌不足獲不起訴

2019-08-29 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



大創公司前供應商、億豐富負責人葉啟中指控，為快速將台灣產品運至上海大創銷售，透過台南市長黃偉哲前辦公室主任曾碧珠協助取得「三證」，曾女收取近3000萬後卻提供偽造憑證，涉詐欺、偽造文書罪。台北地檢署查出，曾女確實有協助進行申請「三證」，包含入境貨物檢驗證明、進出口化妝品標籤審核證書及化妝品檢驗疫CIQ標誌，依罪嫌不足，今不起訴黃偉哲、曾女2人。

去年間葉啟中透過影片指控，2016年上海大創欲進口台製品牌「研」產品在大陸銷售，黃偉哲辦公室知悉後向葉聲稱可透過「長官（黃偉哲）」取得「三證」，包含入境貨物檢驗證明、進出口化妝品標籤審核證書及化妝品檢驗疫CIQ標誌，並要求給付公證費、服務費共3000萬元。

葉啟中表示，因相信黃辦在大陸的政商關係，便以支票給付，且支票都已兌現。黃辦很快提供121張大陸進口證照，便安排海運將化妝品運送至上海，不料上海海關查驗發現所有商品證號都是以既有大陸商品證號偽造，因此商品無法入關，被迫留置上海碼頭10個月，前年8月決定退運回台，曾女又向他索取處理費人民幣53萬元。

葉啟中指控，因貨品卡關太久，該公司員工在中國SFDA網站輸入曾女給證件的字號查詢，發現全是其他產品，才知是偽造假證。

檢方調查，發現曾女收款後確實有協助申請「三證」，且是提供「樣品」給予葉啟中過目，並非宣稱為正本，而「三證」尚未辦妥，隨即發生因葉啟中方面無人出面領貨，導致產品被退關，另曾女有協助處理退關事宜，並無詐欺。至於黃偉哲部分，則查無證據顯示其有涉案，依罪嫌不足，今一併不起訴。