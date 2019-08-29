雲林、彰化3警涉貪聲押獲准 收賄金額仍清查中

2019-08-29 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



彰化縣警察局芳苑分局莊姓巡佐與王姓警員、雲林縣西螺分局李姓偵查佐爆出涉及六合彩賭博弊案，3警備雲林檢調帶回偵辦，檢方訊後將3警連同涉嫌行賄的許姓男子向法院聲押獲准，另名涉案宋姓男子以30萬元交保候傳。

雲林地檢署指揮調查局雲林縣調站，27日開始偵辦此件涉貪案，分別到彰化縣警察局芳苑分局、雲林縣警察局西螺分局及2名涉嫌行賄的男子住處執行搜索，並拘提3名警到案，同時傳喚及拘提涉案宋姓、許姓行賄者。

據了解，莊姓巡佐、王姓警員與李姓偵查佐都從警超過30年，3人曾在芳苑警局共事，莊主要承辦六合彩賭博業務，3人去年在雲林查獲許姓男子之妻、宋姓男子經營地下六合彩賭博站，陸續調查其他賭客，以嚴查簽賭客的手段逼得組頭受不了而行賄。

雲林地檢署主任檢察官江金星表示，3名警員調查賭博案與的過程中，違背職務收受賄賂，在去年5月到7月間，分別在彰化、雲林等處先後收受現金、茶葉等財物，並接受宴客招待，詳細招待次數、金額仍待清查。

檢方訊後，認為莊、李、王等3名員警涉嫌違反《貪汙治罪條例》，「對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大」為5年以上重罪，有逃亡、滅證、串供之虞，向法院聲請羈押均獲准。