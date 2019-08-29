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泡牛奶粉假冒鮮羊奶 「小叮噹」業者夫婦判刑沒收千萬

2019-08-29 11:09聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市安南區公學路一處地下羊乳工廠，陳姓負責人夫婦長期以全脂、脫脂牛奶粉及奶精假冒調味羊乳，或混充攙入羊乳、製成「小叮噹鮮羊乳」，配送台南地區，去年3月間經檢調查獲後起訴，夫婦兩人坦承犯行，據統計，2013年至2018年5年間，非法所得1385萬多元，扣除已賠償1383萬多元，台南地院認兩人犯食品安全衛生管理法中販賣攙偽或假冒食品罪分處6月及4月徒刑，沒收1383萬多元。

台南地院合議庭審酌，「小叮噹羊乳」陳姓負責人及黃姓妻子，2人共同從事乳品製造與販售，本應依據相關法令規範標示、販售乳品，卻不思依循正途賺取財物，竟意圖增加利潤，在加工羊乳產品中攙偽加入牛乳混充，或以牛乳假冒羊乳，又以不實商品標記，攙偽、假冒純羊乳出售，使不特定消費者誤認為純羊乳而購買，牟取不法所得，不僅造成不特定消費者財產損失，且每4至5日充填一次，在未符合良好衛生條件的自宅內生產摻混羊乳，徒增無辜消費者對於食品安全的疑慮與恐慌。

然而，兩人犯後坦承犯行，賠償被害人的部分損害，堪認犯後尚有悔意，併考量陳轉任房仲業及妻子則在賣場工作等一切情狀，兩人犯食品安全衛生管理法中販賣攙偽或假冒食品罪分處6月及4月徒刑，沒收犯罪所得1383萬4800元，可上訴。

判決指出，辯護人表示，2人販售的羊乳，其中85%成分為新鮮羊乳，並非食品安全衛生管理法第49條第1 項攙偽罪嫌的不法範疇，

認本案直接犯罪利依被告攙偽比例15% 計算，且沒收犯罪所得有過苛之虞。法官認為，實務多數見解，基於徹底剝奪犯罪所得，以根絕犯罪誘因之意旨，不問成本、利潤，均應沒收。

審理時，夫妻兩人指出，在自宅從事製造、販賣羊乳，雇用2名送貨員及1 名洗瓶婦，販賣區域主要在為台南市安南區等處，販售對象為一般民眾。

台南市衛生局接獲民眾投訴，指稱「小叮噹鮮羊乳」包裝上沒有任何成分或保存期限標示，沒有無菌充填。檢調發現陳沒有依法辦理商業、公司或工廠登記，在自宅製造、調配羊乳，檢調取得「小叮噹鮮羊乳」送衛福部食品藥物管理署檢驗，竟在羊乳中驗出含有牛乳成分。檢調搜索，在作業庫房搜出近20袋全脂、脫脂牛乳奶粉及奶精，查獲衛生堪虞的生產器具，現場查扣共計1700多瓶成品。

陳姓負責人夫婦長期以全脂、脫脂牛奶粉及奶精假冒調味羊乳，或混充攙入羊乳、製成「小...
陳姓負責人夫婦長期以全脂、脫脂牛奶粉及奶精假冒調味羊乳，或混充攙入羊乳、製成「小叮噹鮮羊乳」，配送台南地區，台南地院認兩人犯販賣攙偽或假冒食品罪分處6月及4月徒刑，沒收1383萬多元。圖／本報資料照片
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衛生局食品安全

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