警史汙點「周人蔘」案未了 張德星更七審判5年6月

2019-08-29 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



1996年台灣爆發警史最大貪瀆「周人蔘電玩弊案」，電玩大亨周人蔘為免在台北市經營的賭博電玩店遭取締，行賄檢、警數千萬元。檢方起訴197人，前市警局督察員張德星因收賄、行賄，高等法院更七審今判他5年6月徒刑，褫奪公權4年，並追徵20萬犯罪所得。張是周人蔘案最後一名未定讞的被告。

周人蔘以開設的佰利行公司名義進口電動玩具，加以裝配、維修，以「金」字招牌經營賭博性電動遊樂場、電動玩具店，並在台北市中山區開設金山遊樂場（金鐘電玩店）。周人蔘不想被警查察緝，指示女員工連玉琴處理行賄中山區員警的公關工作，連女在1992年底經士林分局刑事組小隊長張台雄（通緝中）介紹，結識時任市警局督察室第三組的督察員張德星。

周人蔘案至今已23年。2013年時，最高法院依行賄罪判周1年3月又15天，板橋地檢署前主任檢察官洪家儀因包庇常業賭博罪判刑1年，台北地檢署前檢察官許良虔被依圖利罪判刑8年4月。而被視為居關鍵白手套的角色的張台雄潛逃至今，當時警界傳言，「還好張跑掉了，否則牽連更廣。」

高院更六審時，張德星仍否認收錢、行賄，還訴苦「可能替人背了黑鍋」，還向庭上表示「不要有冤案！」。張說，不認識周人蔘、張台雄與連玉琴，也沒收過公關費，無從交給陳國慶、楊秋癸等員警。張還說，當年的筆錄是遭檢、調以疲勞訊問、威脅、利誘下所作的陳述；但張的說法當場遭公訴檢察官駁斥，批批「以前不主張，現在才主張？」

高院更六審認為張德星身為警察，竟違背職務收受周人蔘集團賄賂，還與周人蔘等人當「白手套」，行賄其他負責中山區審辦職務的員警，犯行可議。因張德星符合速審法、2007年罪犯減刑條例減刑規定，他的刑度從一審的13年徒刑減至5年6月，且因更六審認定他沒有收「轉手費」，沒收金額也從165萬元降為「只收2個月」的20萬元。