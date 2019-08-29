「錢不夠付嗎」被惹毛 男刺超商店員改殺人未遂重判

2019-08-29 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子葉俊平去年12月到新北市三重區的全家超商購物，結帳時雷姓店員問「錢不夠付嗎？」葉認為遭奚落，兩人口角、扭打。葉拿鑰匙圈上的折摺疊刺雷，雷的左臂、左腿和背部遭劃傷。新北地檢署依殺人未遂罪起訴。但新北地院僅依傷害罪判葉2年徒刑；高等法院認定葉持刀刺殺人體重要部位，依殺人未遂罪判5年2月徒刑。

葉聽完宣判後，表示驚訝「判太重」，他有心和解，但被害人都沒有出面。

葉（45歲）有毒品前科，去年7月才執行完畢。去年12月23日晚上11點多，葉進超商拿了飲料、巧克力等零食，結帳時卻湊不足一百多元，雷姓店員脫口「錢呢？不夠付嗎？」，並動手回收商品。葉認為遭辱，和雷吵了起來，雷也走出櫃檯，雙方身體互撞；衝突中，葉掏出摺疊刀連刺對方多刀，隨即逃逸。

雷追了出去，跑了約200公尺後體力不支，倒在另家超商門外長凳上，鮮血直流；葉俊平事後遭警、民制伏。葉否認要殺人，辯稱「當時是我要付帳，店員認為我沒有錢付，他口氣很差又來咆哮我，才會發生爭執，扭打在一起」，並說鑰匙圈上的摺疊刀是平時刮修修指甲用的，他只是拿來「劃劃」，危險性不大。

新北地院確認摺疊刀刀刃長約6.5公分，握柄約9公分，雖為金屬材質，但平時是用來處理灰指甲，沒辦法和武士刀、開山刀或匕首相比，卻若真要殺人，應要猛烈攻擊，監視器畫面顯示葉俊平看到雷姓店員還能走動時，沒有襲擊致命部位，顯見無殺人之意；雖然雷和證人都指葉有說「幹○娘、去死」，新北院認為那是因為情緒激憤而口出惡言。葉自認他有想要自首，應符合減刑要件，一審認定員警在逮捕前已經民眾告知、也發現葉身上有血跡，不符自首規定。