偷拍與未成年女友性愛影片 男大生判刑6月並賠15萬

2019-08-29 10:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



就讀技術學院李姓男學生瞞著未滿18歲的女友，用手機拍攝兩人性行為影片，一審被依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑6月。被害人提起民事附帶賠償，求償醫療費2萬元、精神慰撫金100萬元基。隆地院審結，認為原告須時刻擔憂李複製、散布影片，求償有據，審酌相關情狀判李要賠15萬6830元。

李的女友提告，兩人自2017年6月20日起交往，李明知她未滿18歲，2018年5月30日、31日在李承租的房間內，未經她同意以手機拍攝兩人性交影片，5月31日在房內另拍攝她裸胸、下體照片，為此罹患嚴重型憂鬱症、創傷後壓力症候群及人格障礙等疾病就醫，請求李賠償醫療費2萬元、精神慰撫金100萬元。

李男辯稱，兩人交往期間，女友多次因家庭管教問題及擔心與他交往被家人發現，出現憂鬱症狀。他曾多次勸導女友就醫，並把交往之事告訴家人，但她害怕不敢說。2018年6月1日女友家人發現戀情後，女友即「失蹤」，女友求診不應都歸責於他。

李男向法官說，與女友交往時年輕識淺、思慮不周，犯後已知過悔悟。他一再表示希望與女友或其家人商談和解，彌補女友所受傷害，但對方提起刑事附帶民事訴訟，不願出面商談和解。他仍在就學，無經濟能力，請求酌減精神慰撫金。

法官認為，李男未經未滿18歲的女友同意，用手機拍攝兩人性交影片，另獲女友同意拍攝女友裸露乳房及下體照片，違反兒童及少年性剝削防制條例判刑6月，認定李對女友構成侵權行為，李男應賠償原告至精神科、身心科就診費用6830元。