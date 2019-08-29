嗆警「干你屁事」遭送辦 檢方諷自我輕賤但無不法

2019-08-29 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園許姓男子今年7月20日因案到蘆竹警分局作筆錄時，章姓員警詢問他前科，許不態度傲慢還回稱「干你屁事」，被依妨害公務罪嫌送辦；但檢方查，「干你屁事」這句話是針對警方詢問的應答，非刻意謾罵，並指許用詞難聽可能是對自我人格的輕賤，雖道德有失但難認有犯意，予以不起訴。

警方查，許（50歲）當天深夜12點多到南崁派出所做筆錄過程，明知章員是依法執勤的公務員，卻仍對他稱「干你屁事」，造成對方深感難堪，認定許有侮辱公務員犯意，依妨害公務罪嫌將他送辦。

檢方查，侮辱公務員必須以行為人主觀上出於侮辱執行職務公務員意思，而以客觀上足以貶損公務員人格之言語加以指陳辱罵，或以其他類似行為表現，若行為人並無侮辱人的主觀犯意，就算其言語有所不當，也不能用該罪相繩。

檢方考量，根據錄音內容，當時是章員詢問許的前科紀錄時，許回答「干你屁事」，由於許因另案遭人提告，不願誠心配合，所以對於警員相關處理過程態度被動，應答時刁難傲慢、言詞粗鄙，但「干你屁事」這句話是針對警方詢問的應答，難認是刻意謾罵。