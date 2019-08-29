街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



一頭短髮、輪廓很深，褲管總是沾有塵土；在艋舺公園快9年的「阿輝」，因常介紹街友打臨工，協助處理生活瑣事，有「街友皇帝」的外號。阿輝深諳街頭生存之道，看透各種類型街友，包括老一輩人口中的「乞丐命」；阿輝說，他原本不信有人天生乞丐命，直到真的遇到死在街頭的「家財萬貫」街友。

●他節儉到發臭 打開行李「一疊一疊鈔票」

阿輝回憶，5年前遇到的一個街友，平常都不洗澡，全身又髒又臭，食物沒吃完放行李裡發臭發酸，生活十分節儉。這名街友後來生病過世，當時和相關單位用美工刀割開行李時，袋中流出的「一疊一疊的鈔票」，讓他不敢相信。

經過清點，行李裡有400多萬元現金、4張地契、6本存摺，其中第一本存摺戶頭裡還有600多萬元存款。「聽說他們家是台北市大地主，兄弟姊妹知道他在外流浪，不願回家，每個月都寄錢給他，最後因為腳上傷口蜂窩性組織炎，沒有去看醫生，就這樣走了。」

另名街友阿光也說，「有些人看起來髒兮兮的，口袋拿出來都是一整疊千元大鈔」。

●更生人、家庭變故 只好流浪街頭

阿輝觀察，街友還有幾種類型，一是多次進出監獄的更生人，在牢裡待太久，出獄後跟社會脫節，無法面對家人，只好流浪；這種人多希望早點離開街頭，只要有獨立生活能力，不會在街上待太久。

第二種是單純好吃懶做，每天有便當吃，只要餓不死，何必工作。他認為社會福利有好有壞，有些街友因此養成惰性；「一天最多可拿十個便當，不愁吃、不愁穿，就不會想離開。」

另外就是家庭變故，或智能有問題，被迫離家；「男生還好，有些智商有問題女生，容易被騙被欺負」。阿輝說，他看過不少流浪女子，為了生存跟陌生男子一起離開，一段時日後再回到公園，已經懷孕，最後就是社工安排將孩子送養，這些女生，有的甚至不知道孩子父親是誰。

●賭博、酒精 街友深陷難抽身

阿輝觀察，街友另一個社會問題是賭博，公園有簽賭牌，金額小、易入場，投個三一○元全中獎金可破萬，很多街友趨之若鶩，有點小錢就想搏，結果「十賭九輸」，許多人因此糜爛在賭博世界裡。

另外還有酗酒，「很多人一天賺一千元，全花在吃喝，而且是結伴成群」；反正今天你工作，明天我工作，大家每天有吃有喝，完全不會存錢。