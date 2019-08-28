自恃「市長乾爹」替違章工廠賄賂 高院批負面示範

2019-08-28 20:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



桃園市前市政顧問鄭義雄自稱是「市長乾爹」，替違章工廠牽線，賄賂經濟發展局前副局長王允宸，王指導違章工廠如何申請臨時工廠登記。桃園地院依貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪判王4年2月徒刑，褫奪公權4年，王等人上訴，高等法院今改判王2年10月，褫奪公權2年，10萬犯罪所得沒收。王仍可上訴。

鄭義雄與高亨公司副總經理周榮煥犯交付賄賂罪，都被判6月得易科罰金之刑，褫奪公權1年定讞；鄭5萬元犯罪所得和周未扣案的10萬元沒收。

本案源於高亨公司在桃園縣的農地上闢建違章廠房，遭桃園市政府聯合查報小組查獲，高亨被要求立即停工，並向市府辦工廠登記或臨時工廠登記。2015年5月21日，高亨向經發局申請補辦臨時工廠登記，但卻沒準備好文件，遲遲未獲准。周榮煥為了加速申請流程，向熟識的市政顧問鄭義雄求援，這才發現鄭和王允宸熟識，邀王餐敘、行賄。

當年7月23日中午，鄭義雄、周榮煥邀王允宸聚餐，商討臨時工廠登記申請案的解決方法。餐敘前，周先拿5萬元給鄭，當作是鄭「幫忙」的謝禮；因王答應聯繫局內員工相關審查情形，周飯後從車裡拿出10萬元現鈔和茶葉禮盒，請鄭轉送王。

經發局調查後，駁回高亨公司申請臨時工廠登記案，周榮煥在2016年1月14日再找鄭義雄約王允宸研究解決的方法，王建議高亨公司先向經濟部提訴願，等工廠管理輔導法第34條修法放寬年限後再申請。得到王的提點後，周又拿了10萬元現金和茶葉禮盒「餽贈」，不過王這回只收茶葉。

高亨公司後來向經濟部提訴願，但經濟部駁回。

檢方偵辦弊案，王允宸稱「鄭義雄影響力很大，不敢得罪他，否則可能丟官」，否認收賄，但檢、廉蒐證錄到王說「我如果沒把他處理好，怎麼敢拿錢!」、「我們做人的原則，如果沒處理好，不敢拿錢」，只好認罪。

高等法院認為，依證據資料顯示，不足認定王允宸有允諾讓承辦人不再去稽查高亨公司、周榮煥和鄭義雄要求王叫承辦人不要再去稽查，違背職務收受及交付賄賂罪部分有可議之處。

王允宸、周榮煥、鄭義雄在廉政官詢問、偵查和高院審理時，都自白犯罪，王也繳回拿到的錢，加上王沒有主動索賄，還曾拒絕第二次的賄賂，高院認為涉犯法條本刑為7年以上有期徒刑，就算處減刑後的法定最低刑度也要關3年6月，還是太重，情堪憫恕。