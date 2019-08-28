影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市汐止警分局警員薛定岳今天下午近5點時，疑從汐止騎警用機車一路追捕酒駕疑犯，行經基隆市自撞明德二路中央分隔島，人車倒地。

消防人員趕往救護時，薛已無呼吸、心跳，送往汐止國泰醫院急救，但稍早已宣告不治。

新北市長侯友宜一聽聞此事，馬上趕往汐止國泰醫院關心，薛定岳的未婚妻也在晚間7點50分抵達醫院。