台南二分局粉團首開直播 700人上線為這檔事

2019-08-28 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「趕緊來看喔！」台南市警二分局臉書粉絲團今天為了「檢察官與民有約」，史無前例開直播，還請到台南地檢署檢察長林錦村現身會場，擔任神秘嘉賓。林深入基層，出席社區治安會議，透過直播，呼籲民眾與檢警等共同打擊賄選，超過700人次同步觀看，二分局指出，透過直播，希望把第一手消息帶給所有民眾，全民一起反賄選。

為了明年初第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，市警二分局今天與南檢共同辦理社區治安會議及檢察官與民有約，由分局長王森瑒主持，並邀請檢察長林錦村、主任檢察官林朝文、檢察官林慧美、警察局長周幼偉、市府政風處、中西區公所、里長等人到場。

林錦村致詞表示，民主國家的價值在於公平正義的選舉，這也是地檢署及警察局當前最重要的工作。他提到常見的賄選類型包括現金財物、捐款補助、獎金獎品、旅遊飲宴招待等，他強調，無論是買票還是賣票，都要接受法律的制裁，所以不得不當心。

檢察官林慧美說，為鼓勵民眾一同反賄選，政府特別設立高額的查賄獎金，這次選舉最高有1500萬的檢舉獎金。如果民眾發現有賄選行為，把握「接、保、打、訴、定」等五要訣，也就是「接」近買票者、「保」存相關證據、「打」檢舉電話、起「訴」及判決確「定」領取獎金，一同協助檢警來打擊不法。

警察局長周幼偉指出，為確保選舉順利，以及宣示我們維護社會秩序的決心，警察同仁必將盡心盡力加強查緝賄選，包括查處幽靈人口、掃蕩黑槍，以及查緝選舉賭盤，並確保各參選人的人身安全，避免暴力或槍擊案件衝擊社會治安，影響選情。