彰化、雲林警涉六合彩簽賭 兩警聲押獲准

2019-08-28 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



彰化縣警察局芳苑分局莊姓巡佐與王姓警員、雲林縣西螺分局李姓偵查佐疑似涉及六合彩賭博弊案，雲林地檢署拘提、約談3名警察與組頭等相關5人，檢方訊後今天向雲林地院聲押3警，莊、李聲押獲准。

據了解，莊姓巡佐在派出所負責承辦六合彩簽賭案，去年7、8月曾查獲雲林縣六合彩簽賭組頭，也陸續偵辦下游賭客，疑似透過白手套，向一對組頭夫婦收賄，涉入弊案遭檢舉。

也傳出王姓警員、李姓偵查佐涉案，王、李和莊姓巡佐昨天遭雲林縣檢調搜索後拘提到案，全案由雲林地檢偵辦中，行賄金額仍在清查。