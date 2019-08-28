檢討兒少性剝削 旅館需負責通報

2019-08-28 19:06 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



民進黨立委李麗芬於28日邀集警政署、衛福部、教育部國民及學前教育署與展翅、家扶、勵馨等社福團體舉辦「執行檢討座談會」。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 兒少性剝削需要通盤檢討！民進黨立委李麗芬於28日邀集警政署、衛福部與展翅、家扶等社福團體舉辦《兒童及少年性剝削防制條例》執行檢討座談會。東吳大學社工系副教授廖美蓮強調：「性剝削是性侵害的一種類型，孩子是受害者，並不是做錯事該被責罰的人。」

應從自信心著手

「兒少因缺乏自信，遇到讚美和慫恿就忘了網路資訊安全。」台灣兒童暨家庭扶助基金會表示，經由網路認識的朋友，經過一段時間聊天對話後取得兒少信任，進而透過讚美、慫恿兒少拍攝裸露照片，此行為其實「對缺乏自信的兒少是極大的肯定」，讓他們一時忘了網路資安。家扶強調，預防宣導方面應從兒少自信心著手。

旅館也有通報責任

由於性剝削的犯罪場合已不局限於特殊風化場所，而逐漸轉移至日租套房、公寓、甚至是旅館，成了兒少性剝削防治的漏洞，因此有必要將旅館業者納入通報體系中。2015年旅館公會號召的《旅館業反性剝削自律公約》，即強調旅館及飯店業者對於兒少性剝削相關案件之通報責任。

「觀光從業人員已列入責任通報人員，須加強宣導角色定位。」家扶表示，旅館公會已於會員大會宣導兒少保護，讓業者理解其「被納入責任通報人員」的原因。期盼已簽署《反性剝削自律公約》的業者能更具敏感度；而未簽署的業者，也應加強宣導兒少保護觀念。

加強觀念翻轉

台灣展翅協會表示，在許多個案相關文件中，仍可見到：在某場域「工作」、有「偏差」行為等錯誤的用語。上述這些用語都顯示相關人員的觀念仍停留在舊法時期：「視兒少為行為人。」展翅建議，應加強警政、教育等相關單位的性剝削教育訓練。

針對「警政報案協調」，許多基層員警因不了解《兒童及少年性剝削防制條例》的犯罪樣態與處理流程，而告知報案家長，「因不知加害人無法追查IP位置，此類案件不受理報案」，導致被害兒少與家長求助被拒，更錯失第一時間保全證據之良機。展翅建議，應加強基層警務人員的處理流程認知訓練。

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