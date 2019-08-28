妻發敬老金惹爭議 前新北市議員歐金獅涉賄獲不起訴

2019-08-28 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



前新北市議員歐金獅去年競選第7選區市議員，遭人檢舉與妻合謀，利用妻子擔任國際獅子會300B2區總監機會，以「長青獅友禮金」名義向70歲以上成員買票，但新北地檢署調查該禮金發放區域東至瑞芳、西至鶯歌，涵蓋區域廣大，第7選區所在的土城、樹林、三峽和鶯歌只是其中一小部分，且成員比例極低，加上2人均否認犯行，全案今天罪嫌不足不起訴。

去年選舉期間，歐金獅夫婦遭檢舉以「長青獅友禮金」名義行賄，按年齡分層，70歲以上600元、80歲以上900元和90歲以上1200元，利用訪問聯合例會的活動發放，發放後即公開尋求大家支持，但2人均否認犯行。

歐妻表示，總監訪問聯合例會是獅子會每年固定活動，每任總監都有自己想要做的事，過去有其他人以夫妻都是獅子會成員為限至發放禮品，況且禮品或敬老金均是總監自掏腰錢，所以不會經過正式會議決議。她強調，歐金獅沒有參與發放敬老金決定，他甚至不知道這項活動，活動跟選舉並無關係。

歐金獅承認自己曾參加獅子會餐敘並在餐敘上尋求成員支持，但強調事情不知道妻子有發放敬老金的計畫，堅稱自己是接受調查才知情。

檢方傳訊多名獅子會成員，證人均稱總監訪問聯合例會是每年例行活動，並指每位總監給予會員的福利不同，有人贊助餐費，有人準備伴手禮，費用均是自掏腰包，所以無需理監事聯席會議決議。

此外，檢方調查國際獅子會300B2區旗下有14個分區，許多分區70歲以上又住在第7選區的會員極少，甚至沒有，但70歲以上會員同樣領到敬老金，最後採信歐妻說法，全案最後因無其他具體事證能證明行賄，今天偵結不起訴。