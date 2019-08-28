法官調動 陳水扁國務機要費案抽籤換人審

2019-08-28 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



司法院今人事調動，台灣高等法院承審前總統陳水扁國務機要費案的法官簡志龍因調基隆地院，高院依法官會議決議，下午以公開抽籤方式辦理分案，結果由今日甫從士林地院調至高院的李世華中籤、擔任受命法官。合議庭庭長為鄭水銓，陪席法官為黃雅芬。

陳水扁目前繫屬高院的案件除國務機要費案外，還有二次金改與偽證案，國務機要費為更二審，二次金改案和偽證案則是更一審，三件案件目前都裁定停止審判。其中，國務機要費案是自2016年4月21日起停審，二次金改則是2015年8月31日起停審，偽證案則是2014年1月28日即停止審判。

此外，陳另涉隱匿國家機密、洗錢兩案，繫屬台北地院。

陳水扁2015年1月以罹失智、尿失禁等疾病「病情複雜，難以控制，隨時有致死之危險」為由，獲保外醫治，但他屢次違反台中監獄「五不」規定。前年7月，承審二次金改的法官曾開庭欲釐清陳是否有就審能力，但陳檢附高雄長庚醫院診斷證明書請假，沒有出庭。

藍委多次質疑陳水扁保外醫治，立委沈智慧3月4日在司法及法制委員會質疑陳顯然無之前醫生所描述的「尿失禁、手在抖，人『阿達阿達』」，希望法務部不要「妄自菲薄」，別讓獄政制度不公平。