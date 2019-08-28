彰化警涉六合彩簽賭 雲地檢聲押兩警

2019-08-28 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



彰化縣警察局芳苑分局莊姓巡佐與王姓警員疑似涉及六合彩賭博弊案，雲林地檢署拘提、約談莊、王與組頭等相關5人，檢方訊後今天向雲林地院聲押莊、王兩人。

據了解，莊姓巡佐和王姓警員都從警超過30年，過去曾是警備隊同事，莊、王曾負責偵辦雲林縣一起六合彩案件，陸續辦不少賭客，疑當時透過白手套，向一對組頭夫婦收賄，涉入六合彩相關弊案遭檢舉。