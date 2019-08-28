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從汐止追到七堵「員警追嫌犯自撞分隔島」 命危急救中

蔡清祥帶司法官去慈湖謁靈？老照片啦！

2019-08-28 17:31聯合報 記者王聖藜╱即時報導

法務部今天舉辦與媒體茶敘，由司法官學院院長蔡碧玉口述司法官學院歷史，司法官學院準備許多老照片說明機關沿革，其中一張舊照，是20期現任法務部長蔡清祥擔任導師時，率26期在訓司法官去慈湖謁靈，照片顯示過去與現在大不同，且司法官訓練課程今昔兩樣。

司法官大致1年分發1梯次，本月分發的司法官是司法官學院58期結業的學員，26期司法官在訓時，約在30年前左右，從照片看得出來，當年的準司法官對先總統蔣公懷有崇敬之意，因此由「司法官訓練所（現改制為司法官學院）」安排這趟「必要」行程。

蔡碧玉說，司法官學院成立一甲子以上，過去培訓司法官叫做「訓練」，現在叫做「養成」，司法官學院每年包括檢察官、法官之外，另代訓檢察事務官、書記官、法制人員等，「一年要培訓3千人」。

蔡碧玉說，外界常認為年輕司法官不懂得世事，是「奶嘴法官」，但統計資料顯示，考上司法官者平均年齡為26歲、接受訓練時約28歲，等到正式分發時已是30歲，「不覺得30歲的司法官多麼菜」。

蔡碧玉也說，有些司法官的確是一路念書、經過特考取得資格的，為使司法官更能了解民意，司法官學院才會安排學員到各機關見習。

司法官學院指出，外界一直存在有初任司法官社會經驗不足的聲音，因此規畫多元化實習機構，包括安排學員到台積電、會計師事務所，婦女救援基金會、長庚醫院、亞東醫院等機構實習，讓學員具備更多元的觀點及專業知識。

蔡清祥(著淺色上衣，站右二者)曾帶26期準司法官去慈湖謁靈。記者王聖藜/翻攝司法...
蔡清祥(著淺色上衣，站右二者)曾帶26期準司法官去慈湖謁靈。記者王聖藜/翻攝司法官學院檔案
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司法官學院院長蔡碧玉。記者王聖藜/攝影
司法官學院院長蔡碧玉。記者王聖藜/攝影
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