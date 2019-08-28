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詐團在美國加州設機房 台美首度合作共逮20嫌

2019-08-28 16:49聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

詐騙集團首腦鍾男及其薛姓女友4月間在美國加州洛杉磯設機房，向中國大陸民眾詐財9000多萬元，經台中檢調運用司法互助機制，獲得美國司法部等協助，逮獲20名詐團成員遣返回台，並到鍾男住處查扣現金、名車、名表等共5000多萬元，為台美刑事司法合作打擊跨境組織犯罪立下典範。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良指出，在逃的鍾男、薛女的詐團成員，從2017年先後在歐、亞、美洲，流竄匈牙利、愛爾蘭、哥斯大黎加、智利、北賽浦路斯等世界各國設立詐騙機房，至今年4月間又至美國加州洛杉磯設機房，假冒保險公司人員、公安、檢察官向大陸人民詐財，光在美國設機房，即詐得新台幣9000餘萬元。

台中檢調於去年初間獲報，詐團首腦在鍾男、薛女在海外從事電信詐欺，即由張聖傳、謝珮汝及侯詠琪檢察官指揮調查局經濟犯罪防制處、國際事務處、洗錢防制處及台中市調查處，全力追查。

檢調得悉詐團於今年4月間在美國設詐騙機房，由法務部依台美刑事 司法互助協定正式提出請求美國協助，，同時指揮法務部調獲得美國司法部 （DOJ） 指派加州檢察官協助立案偵辦，以及美國移民及海關執法局 （ICE）轄下國土安全署（HSI）、美國海關及邊境保護局 （CBP）暨加州警方通力協助。

根據我國提供精確情資，美治安人員於6月16日、7月19日先後逮捕台籍詐團成員20人，同時間台中檢警也在中部地區逮獲4人，共逮獲24人，美方將逮獲的詐團成員遣返回台，檢察官聲押其中19人獲准，其餘5人交保。

台中檢調並到主嫌鍾男薛女位於台中市南屯區的透天厝，查扣法拉利（價值1100萬）、瑪莎拉蒂、BMW、賓士車，以及AP名表（價值700萬）、名貴包包、銀行帳戶，共查扣5000餘萬。

美國司法部於8月21日依據中檢司法互助之請求，委由美國移民及海關執法局（ICE）派遣駐香港辦事處官員，專程將自美國洛杉磯電信詐騙機房現場查扣的嫌犯手機及筆電等總計30件證物及本案相關調查報告，親自來台送交予我國。

並由法務部國際及兩岸法律司派員代表接收後正式移交予台中地檢署，由許景森主任檢察官代表接收，完成有史以來台美雙方首次共同合作成功偵破跨境電信詐騙集團及首度移交跨境犯罪事證，意義重大。

詐團至美國加州洛杉磯設機房，經台美司法互助，美治安人員逮獲台籍詐團成員20人遣返...
詐團至美國加州洛杉磯設機房，經台美司法互助，美治安人員逮獲台籍詐團成員20人遣返回台，美國海關執法局人員並將扣案證物專程拿來台灣，與中檢檢察官合影。圖／台中地檢署提供
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詐團首腦鍾男及其薛姓女友在美國加州洛杉磯設機房，向中國大陸民眾詐財，經台中檢調至...
詐團首腦鍾男及其薛姓女友在美國加州洛杉磯設機房，向中國大陸民眾詐財，經台中檢調至鍾的住處查扣價值700萬的AP名貴手表。圖／台中地檢署提供
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詐團首腦鍾男及其薛姓女友在美國加州洛杉磯設機房，向中國大陸民眾詐財，經台中檢調至...
詐團首腦鍾男及其薛姓女友在美國加州洛杉磯設機房，向中國大陸民眾詐財，經台中檢調至鍾的住處查扣上千萬的白色法拉利。圖／台中地檢署提供
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詐騙集團檢察官洛杉磯

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