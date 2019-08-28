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李佳芬農舍土地轉賣 買家身分曝光了

「用動物屍油煉油」魏應充怒提告 議員李柏毅獲不起訴

2019-08-28 16:45聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

國民黨籍北市議員李柏毅今年3月間在臉書發文指頂新董事長魏應充「將動物屍油製作沙拉油販售」，遭控告妨害名譽。台北地檢署認為頂新劣油案經法院認定油品來源是大幸福公司，而大幸福無法確保油品是經合格屠體脂肪熬製，且油品問題與公益相關，李屬合理評論，今不起訴。

今年3月28日，李柏毅在臉書發文，衛福部網站資料顯示，從2018年迄今，由各大食品業者組成的「財團法人台灣食品產業策進會（簡稱食策會）」，已標下15個食安標案，總金額高達4000萬元。

他說，台北市108年度餐飲升級計畫，這個計畫居然由「將動物屍油製做沙拉油販售」的魏應充主導成立的食策會負責執行，全國唯一設有食安官的台北市食安將正式宣告淪陷。

魏應充4月7日在臉書反擊，為了捍衛自身名譽，已提出妨害名譽、公然侮辱、加重誹謗罪。他說，過去我打不還手，罵不還口。聽過太多難聽的話，「將動物屍油製作沙拉油」，這還是第一次聽到，只能說李柏毅太有創意，還在文末標註「請李議員示範動物屍油如何作成沙拉油 ?」。

當天，李柏毅辦公室則發出聲明，大幸福油廠的食用油原料係收購動物屍體提煉製作，這是法院認證的事實，魏應充還為此被判刑15年，這是鐵一般的事實。他表示，父親李新生前相當關心食安議題，身為議員的他，也必須持續把關食安問題。

據了解，李柏毅到案後辯稱，自己沒有妨害名譽犯意，僅根據法院判決內容，提醒台北市這項標案可能有問題。

檢方查閱台中高分院的頂新劣油案判決書後，發現頂新油品來源是大幸福公司，而大幸福負責人揚振益無法確保油品均是以經過屠宰檢查合格的屠體脂肪組織所熬製，去年依詐欺等罪判楊8年6月徒刑，因此認定李質疑內容非憑空捏造，且於合理範圍，今不起訴。

國民黨籍北市議員李柏毅今年3月間在臉書發文指頂新董事長魏應充「將動物屍油製作沙拉...
國民黨籍北市議員李柏毅今年3月間在臉書發文指頂新董事長魏應充「將動物屍油製作沙拉油販售」，遭控告妨害名譽。台北地檢署認為李屬合理評論，今不起訴。圖／翻攝臉書。
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食安北市魏應充

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