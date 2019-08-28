「用動物屍油煉油」魏應充怒提告 議員李柏毅獲不起訴

2019-08-28 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國民黨籍北市議員李柏毅今年3月間在臉書發文指頂新董事長魏應充「將動物屍油製作沙拉油販售」，遭控告妨害名譽。台北地檢署認為頂新劣油案經法院認定油品來源是大幸福公司，而大幸福無法確保油品是經合格屠體脂肪熬製，且油品問題與公益相關，李屬合理評論，今不起訴。

今年3月28日，李柏毅在臉書發文，衛福部網站資料顯示，從2018年迄今，由各大食品業者組成的「財團法人台灣食品產業策進會（簡稱食策會）」，已標下15個食安標案，總金額高達4000萬元。

他說，台北市108年度餐飲升級計畫，這個計畫居然由「將動物屍油製做沙拉油販售」的魏應充主導成立的食策會負責執行，全國唯一設有食安官的台北市食安將正式宣告淪陷。

魏應充4月7日在臉書反擊，為了捍衛自身名譽，已提出妨害名譽、公然侮辱、加重誹謗罪。他說，過去我打不還手，罵不還口。聽過太多難聽的話，「將動物屍油製作沙拉油」，這還是第一次聽到，只能說李柏毅太有創意，還在文末標註「請李議員示範動物屍油如何作成沙拉油 ?」。

當天，李柏毅辦公室則發出聲明，大幸福油廠的食用油原料係收購動物屍體提煉製作，這是法院認證的事實，魏應充還為此被判刑15年，這是鐵一般的事實。他表示，父親李新生前相當關心食安議題，身為議員的他，也必須持續把關食安問題。

據了解，李柏毅到案後辯稱，自己沒有妨害名譽犯意，僅根據法院判決內容，提醒台北市這項標案可能有問題。