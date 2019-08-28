與警爭論爆「他媽」2字 法官認定口頭禪判退伍軍人無罪
新北一名王姓退伍軍人去年11月酒駕遇警盤查，因態度消極不配合，與警爭論時又脫口說出「你為什麼他媽跟我吼」，被警方逮捕送辦。法院審理時，他辯稱「他媽」是口頭禪，侮辱公務員部分獲判無罪，但其酒駕行為屬實，仍被法院判刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。
判決指出，事發當時，王男不願用力吹氣酒測，員警催促後，他對著員警說「我有在吹，你為什麼他媽跟我吼呢」，結果就被員警依侮辱公務員現行犯逮捕，事後也因堅不吹氣酒測，改送醫院抽血檢測，其抽血酒測值換算呼氣酒測值高達0.755，因此被控妨害公務和公共危險2罪。
法院審理時，王男辯稱當時一名員警一直對著他吼，旁邊還有一名員警干擾，2人都要求他回答，情急之下才會脫口而出。他表示，自己是職業軍人出身，「他媽」是他的口頭禪，否認有侮辱公務員犯意。
法院調查，王男一開始與員警爭論時，音量正常、語氣平和，是員警大吼「你要不要吹酒測器」時，他才提高音量回答「你為什麼他媽跟我吼呢」等語。法院認為，王男是因為員警大吼才跟著提高音量，「他媽」一語雖然不雅，但參酌其職業軍人退伍背景，以及「他媽」確屬我國部分軍人口頭禪等情，無法排除他可能是在不經意間脫口而出，因此難認有侮辱犯意。
但是，法院調查王男遇警攔查時，曾假意配合後趁隙離開，再次被攔時又一再藉詞拖延酒測時間，顯見態度不佳，因此再審酌他徒耗警力和司法資源處理現場和後續抽血酒測事宜等情後量刑。
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