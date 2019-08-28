與警爭論爆「他媽」2字 法官認定口頭禪判退伍軍人無罪

2019-08-28 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名王姓退伍軍人去年11月酒駕遇警盤查，因態度消極不配合，與警爭論時又脫口說出「你為什麼他媽跟我吼」，被警方逮捕送辦。法院審理時，他辯稱「他媽」是口頭禪，侮辱公務員部分獲判無罪，但其酒駕行為屬實，仍被法院判刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

判決指出，事發當時，王男不願用力吹氣酒測，員警催促後，他對著員警說「我有在吹，你為什麼他媽跟我吼呢」，結果就被員警依侮辱公務員現行犯逮捕，事後也因堅不吹氣酒測，改送醫院抽血檢測，其抽血酒測值換算呼氣酒測值高達0.755，因此被控妨害公務和公共危險2罪。

法院審理時，王男辯稱當時一名員警一直對著他吼，旁邊還有一名員警干擾，2人都要求他回答，情急之下才會脫口而出。他表示，自己是職業軍人出身，「他媽」是他的口頭禪，否認有侮辱公務員犯意。

法院調查，王男一開始與員警爭論時，音量正常、語氣平和，是員警大吼「你要不要吹酒測器」時，他才提高音量回答「你為什麼他媽跟我吼呢」等語。法院認為，王男是因為員警大吼才跟著提高音量，「他媽」一語雖然不雅，但參酌其職業軍人退伍背景，以及「他媽」確屬我國部分軍人口頭禪等情，無法排除他可能是在不經意間脫口而出，因此難認有侮辱犯意。