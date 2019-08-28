女堅信「美籍男友」非詐騙 1年間匯出近10萬元

2019-08-28 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市一名鄭姓女子誤信網路交友詐騙，一年內不斷小額匯款給素未謀面的美籍網路男友，總金額將近10萬元，日前鄭女再次準備匯款時，因行員察覺有異，報警處理後，才終於讓鄭女發覺自己已上當受騙。

據了解，鄭女日前在網路上認識1名自稱美籍人士的網友，兩人以結婚為前提網路戀愛超過1年，但卻從未見過面，期間對方常以各種理由請求鄭女匯款，交往1年間鄭女共已匯出近10萬元金額給對方。

警方說，鄭女8月2日再次到金融機構準備匯款，但因金額太高，行員察覺有異，故報警處理。警方到場時，鄭女仍堅信「美籍男友」是真的遇到困難，不是詐騙，直到中正第一分局忠孝西路派出所警員李華軒細心向鄭女說明，引導鄭女回想種種不合理的交往異象，鄭女才恍然大悟、驚覺受騙。

警方表示，不法犯罪組織經常以聊天平台和交友網站，對誠心尋找婚姻伴侶的網友進行有系統、有組織的詐欺；被詐騙的受害人不分男女，損失金錢多則高達百萬美金，少則幾萬美金；不止受害者存款被榨乾，還哄騙受害者去借高利貸，讓受害者過著被逼債的日子，有的承受不了打擊，最後甚至選擇走上絕路。