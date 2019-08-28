前議員涉收賄30萬阻拆違建 辯護人：郭瑤琪冤案翻版

2019-08-28 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



新北市前議員廖正良，2015年涉嫌比手勢「3」收賄30萬元，向新北市違章建築拆除大隊施壓，阻止拆掉空調廠商的大型鐵皮違建，遭依貪汙罪起訴。士林地方法院今辯論終結，廖仍堅稱「絕對沒有行賄」，只是轉達民眾陳情，拜託有時間讓民眾搬遷，辯護人則以無罪答辯，法官諭知10月29日宣判。

合議庭今日提出違章建築處理辦法，指出第六條「即報即拆」規定（依規定應拆除之違章建築，不得准許緩拆或免拆），公訴檢察官也提問廖正良，民眾能否蓋違建？廖不正面回應，直到問到不能補照能否該違建，廖才回答「當然不行」。

廖正良的辯護人稱，只是轉打民眾陳情內容給拆除大隊，不能依此規定認定民代不能轉達，且違章建築有諸多內規，實際上如何判斷、規劃拆除時程，是拆除大隊決定。

公訴檢察官稱，本案事實上是廖正良向拆除大隊關說，才變成緩拆或免拆，2015年3月至2016年8月，長達1年5月，廖正良應已知時間足夠讓人搬遷，卻還在2016年8月18日拆除大隊到場執行拆屋時，還打電話施壓，「人家非常尊重我們，叫我們不要拆」，以強勢口氣要求拆除大隊配合議員，顯已超脫民意代表轉知民眾請求。

檢察官舉例，「牙痛就找牙醫師，不會找其他專科醫師」，拆除大隊預算由市議員決議、監督，廖正良明知廠商的大型鐵皮屋是不能補照的違章建築，長期向拆除大隊施壓，惡性重大，涉犯貪汙治罪條例，請合議庭依法量刑。

廖正良在法庭上表示，案發時不知張男已非型警，不認識空調公司王姓廠長，是張男帶著王至服務處，初次見面不可能比出手勢「3」暗示金錢數量，否認收賄30萬元。廖正良稱，議會開議期間，拆除大隊蘇姓副大隊長是聯絡人，才會直接打電話給蘇，拜託他給民眾搬遷時間。

廖說，擔任議員從政身涯20餘年，處理違建數量數百件，若有1件曾拿過錢，請判有罪，要堅持捍衛清白，「絕對沒有施壓，也沒有收賄」，是轉達民眾陳情，所有的行為能經法官、審判長檢驗，更質疑曾任刑警的張男操守有問題。

廖的3名辯護人今日以無罪答辯。辯護人稱，本件宛如「郭瑤琪冤案」翻版，沒有證據證明廖正良收下服務處的茶葉袋，偵審過程中，張男對於如何交付30萬元，竟5種版本有，懷疑張男逃避叫重的侵占罪刑責，才會坦承行賄。

辯護人強調，雖空調公司廖老闆和張男在郵局領錢，但案發時的通聯基地台位置，顯示廖先離場，張男重回現場，無法排除張男在15分鐘內動手腳，「一手操作」詐騙廖姓老闆，又內心揣測手勢是指30萬元。

被告張男今坦承，全部是實話，願意認罪。張的辯護人稱，張男被檢方認為是白手套，從中處理違章建築遭到起訴，審理間坦承行賄犯行，請求減輕其刑，並給予緩刑機會。