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不甘白蟻啃光裝潢索賠 木工：工廠木料不可能藏蟲卵

2019-08-28 15:11聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

陳姓男子委託黃姓木工師傅裝潢住家，近一年後發現白蟻為患，將木作蛀蝕一空，認為是黃使用「內藏白蟻蟲卵之木料」造成，訴請黃賠償重新裝潢費用84萬多元。黃則指木料由工廠直送工地，不可能藏蟲卵。基隆地院審結，認為陳家應是土棲型白蟻為害，非木棲型白蟻，判黃免賠。全案可上訴。

陳男提告主張，前年11月下旬至12月上旬委由黃男施工木作裝潢，去年11月23日發覺木作裝潢出現白蟻及白蟻糞便，聯絡黃處理，對方未及時到場處理，僅建議他自行灌注松香水清除，導致住家1樓木作裝潢全被白蟻蛀蝕。黃遲至去年12月19日才到他家查看，又推稱屋內白蟻與木作工程無關。

陳男說，住家木作裝潢會被白蟻蛀蝕，是因黃將「內藏白蟻蟲卵之木料」用於系爭木作工程，並因白蟻孵化需要時間，他才會等到去年11月23日才察覺。因為請求黃男修補工程瑕疵遭拒，決定另聘他人處理，經估價拆除重建費用為84萬1050元，訴請黃男賠償。

黃男答辯，去年11月23日接到獲陳男來電告稱「牆角發現黑色蟲子」，因在外地工作無暇前去，才會先以經驗建議灌注松香水處理。11月底到12月初二度前往陳家協助防治，當時還不知黑色蟲子即白蟻，直到去年12月14日才知陳家大門附近出現大量白蟻，同日晚間又到場處理，並未推諉。

黃男說，木作工程用料都是由木料工廠直送工地，不可能「內藏白蟻蟲卵」，研判陳家未保持環境乾燥，才會吸引大量白蟻外寄居。此外，陳男經常在外撿拾木料返家從事木作，若有木料內藏白蟻蟲卵，也應來自陳在外撿拾的廢料。

法官參照學術文獻內容指出，白蟻雌雄配對後產卵，經36至47天就可孵化。孵化後的白蟻需大量食材餵哺方能成長，陳男住家存在「足供白蟻啃食的大量木作」，可供孵化後的白蟻迅速成長並築巢。如陳男主張「木料內藏蟲卵」孵化成蟻屬實，豈有孵化將近1年才大量長成之理，不足採信。

法官還指出，陳家受損狀況符合台灣一般居家常見的「土棲型」白蟻為害，台灣「木棲型」白蟻族群數量極少，更不可能於短時間內大量繁殖、擴散、蔓延，進而將陳家1樓木作啃食一空，判黃男免賠。

陳姓男子住家木作裝潢被白蟻蛀蝕一空，認為是黃男使用「內藏白蟻蟲卵之木料」裝潢造成...
陳姓男子住家木作裝潢被白蟻蛀蝕一空，認為是黃男使用「內藏白蟻蟲卵之木料」裝潢造成，訴請黃賠償重新裝潢費用84萬多元，被法官駁回。記者邱瑞杰／攝影
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